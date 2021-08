Can Yaman continua a essere corteggiatissimo dalla televisione italiana. Il divo turco, che ha appassionato milioni di spettatori su Canale 5 con le numerose serie trasmesse nel corso degli anni, si prepara ad affrontare un autunno "bollente" dal punto di vista professionale. Can Yaman, infatti, sarà impegnato sul set di una nuova fiction Mediaset e, secondo quanto apprende Blasting News, starebbe valutando anche diverse proposte che gli stanno arrivando sia da parte del Biscione, che dalla Rai.

Il divo turco Can Yaman corteggiato da Rai e Mediaset

Questa estate Can Yaman è stato al centro del gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con la conduttrice Diletta Leotta. Una relazione che ha riempito le pagine dei settimanali rosa, ma che sarebbe giunta già al capolinea.

I due, infatti, non si mostrano più insieme da svariate settimane e l'assenza di Can Yaman alla festa di compleanno di Diletta, non avrebbe fatto altro che confermare la rottura.

Tuttavia sia l'attore turco che la conduttrice non hanno proferito parola su quanto starebbe accadendo e su questo addio che continua ad appassionare i numerosi fan.

La prima intervista di Can Yaman, dopo l'addio con Diletta, potrebbe essere a Verissimo

Un silenzio che Can Yaman potrebbe rompere il prossimo autunno, quando su Canale 5 ripartirà il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno andrà in onda sia al sabato, che la domenica pomeriggio.

La padrona di casa di Verissimo, infatti, pare sia intenzionata ad accogliere il divo turco nello studio del suo programma, così da poter fargli raccontare tutta la sua verità in merito a questa chiacchieratissima storia d'amore con Diletta, che per molti sarebbe stata una relazione "costruita" ad arte.

Al momento, però, la trattativa con Verissimo non sarebbe ancora chiusa e secondo quanto apprende Blasting News, ci sarebbe anche un programma Rai che sognerebbe di avere ospite il divo turco che fa impazzire il pubblico italiano.

Milly Carlucci vorrebbe Can Yaman come ballerino per una notte

Trattasi di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda a partire da ottobre in prime time su Rai 1.

A quanto pare la conduttrice sognerebbe di averlo come "ballerino per una notte" di una delle puntate del suo show.

Approfittando del fatto che quest'anno l'attore turco sarà fisso in Italia per tutto il periodo autunnale (complici le riprese della fiction "Viola come il mare" destinata alla prima serata di Canale 5), Milly Carlucci starebbe cercando di portare Can a Ballando con le stelle. Il sogno della conduttrice diventerà realtà?