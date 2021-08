Barbara D'Urso continua ad essere uno dei volti di punta Mediaset per la stagione tv 2021/2022. Nelle scorse settimane si è molto parlato del futuro della conduttrice partenopea, dopo che alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione di Canale 5, è stata annunciata la chiusura di Live - Non è la d'Urso e Domenica Live, le due trasmissioni che aveva condotto nel corso degli ultimi anni. Intervistata da Candida Morvillo, però, la conduttrice Mediaset ha annunciato che presto tornerà in onda in prima serata su Canale 5.

Le novità della stagione tv 2021/2022 di Barbara d'Urso

Barbara d'Urso dovrà rinunciare a ben due trasmissioni che ha condotto con frequenza nel corso delle ultime stagioni televisive.

Mediaset, infatti, ha scelto di chiudere sia Domenica Live che sarà sostituito da Verissimo condotto da Silvia Toffanin sia la prima serata di Live - Non è la d'Urso.

Barbara d'Urso, quindi, resterà al timone di Pomeriggio 5 che debutterà lunedì 6 settembre su Canale 5, ma anche in questo caso ci saranno dei cambiamenti.

La trasmissione, infatti, si presenta con un orario ridotto e con dei contenuti diversi rispetto a quelli delle ultime stagioni.

Pomeriggio 5, dal 6 settembre in onda su Canale 5

La conduttrice ha confermato che verrà dato ampio spazio all'attualità, alla cronaca e alla politica, rinunciando così a tutta la parte dedicata al gossip e alla cronaca rosa.

Tuttavia, Barbara d'Urso non resterà per tanto tempo al timone soltanto di Pomeriggio 5.

La conduttrice ha svelato nell'intervista concessa a Candida Morvillo, che tornerà presto anche in prima serata sempre su Canale 5.

Il ritorno in prima serata di Barbara d'Urso

" È in maturazione una prima serata di intrattenimento", ha rivelato Barbara d'Urso la quale però non si è sbilanciata più di tanto su quale sarà questo nuovo programma che la vedrà protagonista nel prime time della rete ammiraglia durante la stagione tv 2021/ 2022.

Nel corso dell'intervista, la conduttrice ha risposto anche alle accuse di chi definisce la sua televisione "trash", sottolineando il fatto che in prima serata a Live - Non è la d'Urso hanno partecipato tutti i politici italiani per dei "faccia a faccia" in diretta, compreso l'ex premier Giuseppe Conte.

"Poi c'era una pagina dove ho cercato di portare grandi risultati con un budget molto contenuto, rispettando le esigenze dell'azienda", ha continuato la conduttrice.

A tal proposito, Barbara d'Urso ha detto che non si pente di nulla, anche a proposito degli eccessi che spesse volte si sono visti nel corso delle sue trasmissioni pomeridiane e serali.