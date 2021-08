Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 16 al 20 agosto su Canale 5, a partire dalle 15:30, tanti misteri verranno svelati. Si ammetterà, anche se non completamente, di essere l'artefice dell'errore sulla carta del progetto per i Kafezçioglu, in più verrà fuori la sua "collaborazione" con la nonna di Eda. Intanto quest'ultima scoprirà la verità sulla morte dei suoi genitori.

Efe ammette il suo 'errore'

Serkan ed Eda sapranno benissimo che il tetto dei Kafezçioglu è crollato a causa di un errore di Efe, così la ragazza deciderà d'invitarlo fuori cena per estorcergli la verità.

Serkan, anche perché sarà un po' geloso, così si chiederà la cena dei due, così si richiamerà nello stesso ristorante e chiederà a Eda di fargli sentire la conversazione tramite il telefono.

Tra i due ex ci saranno dei piccoli attriti, anche perché Selin si unirà alla cena con Serkan e la cosa infastidirà Eda. A ogni modo, il piano della ragazza avrà il risultato sperato, visto che Efe ammetterà il suo errore, anche se darà la colpa di tutto alla stampante.

Efe e l'ammissione davanti al team dell'Art Life

A ogni modo Serkan obbligherà Efe ad ammettere le sue colpe anche davanti al team dell'Art Life e, ovviamente, nessuno la prenderà bene e tra tutti il ​​più arrabbiato sarà Engin: per colpa sua tutta l'azienda ne sta pagando le conseguenze.

Serkan cercherà di placare la rabbia del suo amico, dicendogli che ha già pronto un piano per affondare la carriera del loro socio. Nemmeno Eda starà dalla parte di Efe e questa cosa lo farà un po' star male, ma la ragazza non potrà tralasciare tutte le sue bugie.

La collaborazione tra Efe e Semiha

Intanto, durante le puntate in onda dal 16 al 20 agosto, verrà anche a galla una triste verità: la nonna di Eda, Semiha, è il partner segreto di Efe Akman, che è stato mandato appositamente in azienda per scrutare la vita di Eda e scoprire la verità sulla morte del figlio.

Sarà proprio Efe a dirle che il padre della nipote è morto a causa di un errore di Alptekin Bolat. L'architetto paesaggista, infatti, sente questa informazione durante una conversazione tra Serkan e il padre, da lui prontamente registrata. La donna cadrà nella disperazione, ma ovviamente il discorso da parte sua non finirà qui.

Serkan disperato per Eda: vuole che la ragazza sappia la verità

Serkan, successivamente, sarà disperato: la sua Eda non sta accanto a lui e in più non sa nemmeno la verità in merito alla morte dei suoi genitori. Così rientrerà a casa e nascerà a bere fino a ubcarsi. Nel suo appartamento sarà ancora presente Selin, che si preoccuperà per le sorti del suo ex, ma il ragazzo avrà intenzioni ben diverse.

Infatti inviterà Selin ad andarsene via da casa sua e chiamerà Eda chiedendole di raggiungerlo. La ragazza correrà subito da lui, i due trascorreranno la notte insieme, ma la mattina seguente Eda avrà una brutta sorpresa. A causa di Selin scoprirà che Serkan sa qualcosa sulla morte dei suoi genitori.

Infatti, dopo essere rientrata a casa, la pr ha scoperto, tramite un fascicolo, che la holding è implicata nella morte dei genitori di Eda.