Arrivano le nuove anticipazioni americane della soap opera Beautiful, che narra i dolori, gli amori e le passioni di due potenti famiglie di Los Angeles. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che stanno andando in onda attualmente in America, tutti i giorni dal lunedì al venerdì sull'emittente CBS. Le trame statunitense andranno in onda in Italia nel corso del 2022.

Le vicende delle prossime puntate americane di Beautiful saranno principalmente incentrate sulle nozze di Steffy e Finn, sull'identità misteriosa della madre biologica di quest'ultimo e sull'arrivo inaspettato di Sheila a villa Forrester che scatenerà la rabbia di Steffy.

Hope è la damigella d'onore di Steffy

Le nuove anticipazioni di Beautiful ci segnalano che, dopo aver deciso di sposarsi, Steffy e Finn sceglieranno come location per le loro nozze il salone principale di villa Forrester. Dopo aver redatto la lista degli invitati, Steffy andrà a trovare Liam e Hope per chiedere a quest'ultima di farle da damigella d'onore. La Logan accetterà principalmente per seppellire definitivamente l'ascia di guerra con la sorellastra. Qualche giorno prima delle nozze, Finn rivelerà a Steffy di essere stato adottato dai suoi genitori e di non conoscere l'identità della sua madre naturale. Steffy rimarrà inizialmente turbata dalla notizia per poi accettarla di buon grado dopo aver parlato col padre del suo futuro marito.

Nonostante ciò, il mistero della nascita di Finn sarà destinato a perdurare fino al giorno del matrimonio della coppia.

Steffy scopre l'identità della suocera

A casa Forrester, tutti gli invitati alle nozze attenderanno con ansia l'inizio della cerimonia che si svolgerà, poco dopo, fra la commozione dei presenti. Finiti i riti nuziali, Sheila Carter busserà alla porta di villa Forrester, chiedendo di poter parlare in privato con Finn a cui rivelerà di essere la sua madre biologica.

Dopo lo stupore iniziale, il medico sarà molto felice della notizia e deciderà di condividerla con la sua neo sposa. Il giovane, infatti, non sa che la Carter è una vecchia nemica dei Forrester, la donna che anni addietro aveva tentato di uccidere Taylor, Brooke e Steffy stessa.

Ritornati nel salone principale, Finn racconterà a Steffy che Sheila è sua madre, lasciandola senza parole.

A quel punto, la Carter chiederà alla nuora di poter incontrare il piccolo Hayes, facendola andare su tutte le furie. Per evitare problemi e riportare la calma al banchetto nuziale, Ridge inviterà Sheila ad andarsene ma quest'ultima rifiuterà categoricamente. Il diniego della Carter scatenerà la rabbia di Steffy che la schiaffeggerà davanti a tutti. Il gesto della giovane però non sortirà nessun effetto su Sheila che impassibile continuerà a riderle in faccia in segno di sfida.