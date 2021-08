Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane, che presto arriveranno anche in Italia, rivelano che ci saranno molte novità per la coppia composta da Steffy e Finn. I due, infatti, dopo aver superato un bel po' di ostacoli e peripezie, riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, stringendo tra le braccia il frutto del loro amore e successivamente unendosi anche in matrimonio.

Anticipazioni Beautiful trame americane: Steffy e Finn diventano genitori

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove trame delle puntate americane di Beautiful, rivelano che Steffy porterà avanti la sua gravidanza.

Solo dopo un bel po' di controversie, la figlia di Ridge scoprirà ufficialmente che quel bambino che porta in grembo è figlio del dottor Finn e non del suo ex Liam, col quale aveva avuto una notte di passione poco prima che scoprisse di essere in dolce attesa del secondo figlio.

E così, una volta scoperta la verità, Steffy e Finn torneranno a pensare al loro futuro insieme e ben presto faranno i conti con l'arrivo di questa creatura che li renderà particolarmente felici.

Il parto in acqua di Steffy affiancata da Finn

Le anticipazioni americane della soap opera Beautiful, infatti, rivelano che per il fatidico momento del parto, Steffy deciderà di fare tutto in casa.

La donna, infatti, procederà con un parto in acqua: al suo fianco ci sarà Finn ma anche una ostetrica che la aiuterà nelle varie fasi della nascita del bambino.

E così, dopo un travaglio difficile, Steffy potrà finalmente stringere tra le sue braccia il frutto del suo amore con Finn.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo aver coronato il sogno di poter mettere su famiglia, con la nascita del loro bambino, Steffy e Finn penseranno anche ad unirsi in matrimonio.

Steffy e Finn pronti per il matrimonio: le anticipazioni americane di Beautiful

I due giovani innamorati, decideranno di diventare a tutti gli effetti marito e moglie e così organizzeranno il fatidico giorno del sì.

Una cerimonia tranquilla e riservata a parenti e amici intimi della coppia, la quale però sarà segnata da un clamoroso ritorno in scena che non passerà inosservato e che finirà per avere delle conseguenze a dir poco inaspettate.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful che, proprio in questi giorni stanno andando in onda in patria, rivelano che il giorno del matrimonio tra Steffy e Finn ci sarà l'arrivo di Sheila, uno dei volti storici della soap assente da un bel po' di tempo.

Il motivo di questo ritorno? Sheila rivelerà a Finn di essere lei la sua vera madre, lasciando il ragazzo senza parole.