Nuovo spazio dedicato alle novità su Beautiful, la soap opera tra le più viste in Italia insieme ad Una vita e Love is in the air. Gli spoiler delle puntate trasmesse attualmente negli Usa svelano che Eric Forrester dimostrerà di avere un segreto. L'uomo, infatti, potrebbe nascondere a Quinn Fuller di essere gravemente malato come ipotizzato da alcuni portali americani.

Beautiful spoiler: Eric concede una seconda possibilità a Quinn

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse a fine agosto sulla Cbs si soffermano sulla salute di Eric, uno dei personaggi più amati della soap opera.

Tutto inizierà con precisione quando il capo della casa di moda deciderà di concedere una seconda possibilità al rapporto con Quinn, mettendo una pietra sopra al tradimento compiuto con Carter. Il Forrester senior, infatti, si riterrà responsabile di aver trattato con troppa freddezza e silenzio la moglie per farle espiare la colpa per aver tramato contro il matrimonio di Ridge e Quinn, con la complicità di Shauna.

Dall'altro canto, Quinn accetterà di tornare tra le braccia di Eric sebbene provi un forte sentimento per Carter, che da chimica bollente è diventato vero e proprio amore.

Eric e Brooke contro il ritorno della Fuller nella vita del marito

Nel corso delle prossime puntate trasmesse nel 2022 su Canale 5, Quinn e Eric appariranno pronti a dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Una decisione che non sarà presa bene da alcuni membri della famiglia tra cui Ridge e Brooke, che rimarranno letteralmente spiazzati.

A tal proposito, la Logan si scaglierà furiosa contro la Fuller, accusandola di non essere una persona degna di Eric visto che l'ha tradito con il suo migliore amico. Parole che saranno udite dal Forrester senior, che impedirà a Brooke di mettere bocca sulla sua decisione.

Il Forrester senior potrebbe avere una grave malattia

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Eric dimostrerà di nascondere un segreto alla moglie. In dettaglio, il capo della casa di moda fingerà di addormentarsi per evitare di trascorrere una notte di passione con Quinn, manifestando un alone di tristezza una volta rimasto solo.

Una scena che ha suscitato svariate ipotesi da parte dei fan di Beautiful.

Alcuni portali ipotizzano che il Forrester senior abbia una grave malattia, mentre altri che abbia un problema di impotenza legato all'età, tanto da temere il confronto con l'arzilla consorte. Un problema di salute che però sarebbe giunto dopo la breve separazione dovuta all'intromissione di Carter.

In attesa di scoprire quale sarà il segreto di Eric, si ricorda che le vicende ambientate alla Forrester Creations sono trasmesse da lunedì alla domenica dalle ore 13:45 sui teleschermi di Canale 5.