Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Brave and Beautiful e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto saranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprendenti colpi di scena. Occhi puntati in primis su Cesur, che si ritroverà a dover fare i conti con la verità legata alla morte di suo padre ma anche con un terribile e inaspettato omicidio che avrà come protagonista la sua amata mamma Fugen, vittima di un complesso piano di vendetta.

Cesur vuole scoprire la verità sul padre: anticipazioni Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave e Beautiful rivelano che Cesur si impegnerà con tutto se stesso per cercare di arrivare alla verità dei fatti legata alla morte di suo padre.

Proprio per questo motivo, non si farà problemi a far riesumare il corpo dell'uomo, così da poter scoprire con esattezza e verità se sia stato ammazzato oppure se si è suicidato, così come ritiene Tahsin.

Le ricerche proseguiranno fino ad arrivare al punto in cui Cesur, apprenderà finalmente tutta la verità dei fatti.

Suo padre non si è tolto la vita, così come ha sempre ribadito il padre di Suhan, ma è stato ammazzato. E, a quel punto, Cesur deciderà di affrontare a muso duro il suo peggior nemico Tahsin, mettendolo definitivamente con le spalle al muro.

La vendetta di Riza che colpirà Fulgen

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che, al centro delle trame dei prossimi appuntamenti ci sarà anche la mamma di Cesur, Fugen Karahasanoglu.

Tutto partirà nel momento in cui Riza riuscirà ad evadere dal carcere e mediterà la sua vendetta nei confronti di Tahsin.

Potendo contare sull'aiuto di diversi complici, Riza trascorrerà gran parte delle sue giornate a costruire una grande gabbia in aria, capace di aprirsi verso il basso e facendo cadere da un'altezza elevata, qualunque cosa si trovi al suo interno.

Le intenzioni dell'uomo saranno poco chiare anche se, ad avere la peggio, sarà proprio Fulgen. La donna, infatti, durante una passeggiata insieme a Sirin e alla sua infermiera, sparirà nel nulla.

Cesur si mette sulle tracce della mamma scomparsa

Nello stesso momento, poi, Tahsin riceverà anche un bigliettino da parte di uno degli uomini di Riza, il quale gli chiederà di presentarsi in una fabbrica abbandonata se non vuole che accada qualcosa di brutto alla moglie Adalet.

Tahsin, timoroso che la situazione possa degenerare, deciderà di presentarsi all'appuntamento e si ritroverà così a percorrere la stessa strada che aveva fatto la mamma di Cesur assieme a Sirin e alla sua infermiera.

Nel momento in cui Sirin lo vedrà passare, non avrà dubbi sul fatto che sia stato lui l'artefice della sparizione nel nulla di Fulgen.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Cesur, allarmato da Suhan, cercherà di trovare tracce di Tahsin, convinto che l'uomo stia facendo del male a sua mamma.

La madre di Cesur muore: anticipazioni nuove puntate Brave and Beautiful

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che, nel frattempo, Tahsin arriverà al posto dell'appuntamento con lo scagnozzo di Riza e sentirà delle urla di una donna provenire da una gabbia.

Credendo che si tratti di sua moglie, non ci pensa su due volte ad intervenire per aprire la gabbia e liberarla: all'interno, però, si trova proprio la mamma di Cesur.

Tahsin, quindi, si metterà all'opera per aprire tale gabbia ma quando forzerà, causerà la rovinosa caduta della donna.

Una scena raccapricciante, alla quale assisterà incredulo anche il povero Cesur che, nel frattempo, riuscirà ad arrivare sul posto.

Per Fulgen non ci sarà più niente da fare: la donna morirà pochi secondi dopo la rovinosa caduta.