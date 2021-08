La nuova serie Tv turca Brave and Beautiful continuerà ad appassionare i telespettatori di Canale 5 anche nelle prossime settimane: le vicende si faranno sempre più avvincenti dopo la tragica morte della madre di Cesur, la signora Fugen.

Sia Alemdaroğlu che la polizia riterranno responsabile dell'accaduto Tahsin Korludag, il quale verrà arrestato: ma l'uomo in realtà sarà finito nella trappola di Riza, il quale ha architettato un piano ben congeniato al fine di far finire il "cognato" in carcere con l'accusa di omicidio. In carcere, il fratello di Adalet riceverà la visita di Cesur il quale, ignaro di ritrovarsi di fronte all'assassino della madre, gli chiederà spiegazioni su ciò che avvenne il giorno della morte del padre.

Riza tende una trappola a Tahsin che viene accusato dell'omicidio di Fugen

In Brave and Beautiful, tra qualche settimana i telespettatori assisteranno alla morte di Fugen, l'amata madre di Cesur. Ciò avverrà a seguito della vendetta di Riza, il quale studierà un piano per incastrare il cognato Tahsin per omicidio, proprio come fece Korludag con lui trent'anni prima. Nel dettaglio, Riza rapirà Fugen e la rinchiuderà in una gabbia che porrà ad una grande altezza all'interno di una fabbrica abbandonata, facendo credere a Tahsin che all'interno vi sia la moglie Adalet.

Korludag a questo punto, nel tentativo disperato di aprire la gabbia, farà cadere la donna, la quale riporterà ferite mortali. Sarà così che la madre di Cesur perderà la vita, lasciando nella cupa disperazione il figlio.

Cesur sicuro che sia Tahsin il responsabile della morte della madre

Il piano di Riza sembrerà andare in porto, visto che Tahsin verrà arrestato con l'accusa di aver assassinato Fugen mentre Cesur sarà sempre più furioso con Korludag, certo che sia il padre di Suhan ad aver ucciso la madre. Per questo, Alemdaroğlu arriverà anche ad allontanarsi da Suhan e lascerà improvvisamente la città per 45 giorni dopo il funerale della madre e facendo perdere le sue tracce.

L'uomo farà ritorno quindi a distanza di tempo e i fan della soap Tv turca lo vedranno andare in carcere a far visita a Riza. Cesur sarà all'oscuro che l'uomo sia il vero responsabile della morte della madre e vorrà chiedergli per quale motivo tempo prima gli scrisse delle lettere.

Cesur va far visita a Riza, ignaro che sia l'assassino della madre Fugen

Nel corso della prossime settimane dunque, in Brave and Beautiful, Cesur si ritroverà inconsapevolmente di fronte all'assassino della madre.

Ancora ignaro che sia stato Riza a far rapire Fugen e a tendere un tranello a Tahsin, Cesur insisterà per sapere dal fratello di Adalet i dettagli su ciò che avvenne il giorno dell'assassinio del direttore dell'orfanotrofio che, caso vuole, sarà lo stesso di quello della morte del padre Hasan. Riza sarà evasivo sulla questione, ma farà intendere a Cesur di aver visto qualcosa quel giorno. Inoltre, Riza insisterà sul fatto di essere innocente e di non essere stato lui ad uccidere il direttore.

Per il momento, Cesur non otterrà le risposte che cercava e continuerà a pensare che Tahsin sia responsabile anche della morte dell'adorata mamma.