Prosegue l'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful e le nuove puntate sono in programma anche nel corso della settimana che va dal 30 agosto al 3 settembre 2021. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare e ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati su Cesur che continua a cercare la verità legata alla morte di suo padre. Tahsin, invece, si ritroverà in serio pericolo di vita e questa volta rischierà davvero di essere ucciso.

Le trame delle puntate di Brave and Beautiful dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful, in programma su Canale 5 dal 30 agosto fino a venerdì 3 settembre alle ore 14:45, rivelano che Cesur deciderà di consegnare nelle mani del procuratore la registrazione integrale della telefonata di Rifat, prima dell'incidente e della successiva rocambolesca fuga di Riza dal carcere.

Tuttavia, in questa situazione Cesur comincerà a sospettare che Tahsin possa averla fatta franca per l'ennesima volta e in questo modo ingannato tutti.

Intanto Adalet, dopo aver visto come si sta evolvendo la situazione, comincerà a temere che la verità possa venire a galla al più presto. Riusciranno ad evitare che ciò accada, e in questo modo provare a non finire nei guai?

Tahsin rischia di essere ammazzato

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Brave and Beautiful in onda fino al prossimo 3 settembre 2021, rivelano che Can riuscirà ad intrufolarsi all'interno della tenuta gestita da Tahsin.

Il ragazzo, in possesso di una pistola, la punterà dritto contro Tahsin, intenzionato ad ucciderlo e a farsi così giustizia.

Il padre di Suhan, quindi, sarà in serio pericolo e questa volta rischierà la vita.

Per fortuna, però, Cesur riuscirà a prevedere la mossa di Can e così interverrà in tempo per evitare il peggio. In questo modo, quindi, salverà ancora una volta la vita al suo acerrimo nemico Tahsin.

Cesur consegna a Suhan parte della lettera di suo padre: anticipazioni Brave and Beautiful al 3 settembre

E poi ancora Adalet continuerà ad essere molto preoccupata, dopo aver saputo che Riza si trova a "piede libero" dopo essere scappato dal carcere.

Al tempo stesso, però, la donna è preoccupata anche dalle indagini che stanno conducendo in ambito legale, le quali potrebbero portare alla uscita di scomode verità, in grado di metterla nei guai.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful che saranno in onda dal 30 agosto al 3 settembre, rivelano che Cesur consegnerà nelle mani di Suhan parte della lettera di suo padre e le chiederà di trovare la parte mancante che, quasi sicuramente, è nelle mani di Korhan.