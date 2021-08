L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful proseguirà anche nel corso della settimana che va dal 23 al 27 agosto 2021. La messa in onda, infatti, è confermata nei pomeriggi di Canale 5, come sempre alle ore 14:45 circa. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese soprattutto per quanto riguarda Cesur: l'uomo, infatti, attirerà i dubbi di Suhan mentre alla tenuta Korludag ci sarà un vasto incendio.

Suhan e i dubbi su Cesur: trame Brave and Beautiful 23-27 agosto

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Brave and Beautiful, in programma nella settimana 23-27 agosto 2021, rivelano che Cesur, Banu e Rifat continueranno a essere concentrati sul caso dei quadri.

I tre, infatti, cercheranno in tutti i modi di convincere il giudice istruttore a portare la vicenda in Tribunale, in modo tale da poter arrivare alla verità dei fatti sul conto di Tahsin.

Intanto, però, Suhan comincerà ad avere dei dubbi su Cesur: la donna apparirà in forte crisi e quasi non sa più se fidarsi o meno dell'uomo che ha scelto di avere al suo fianco.

Un incendio colpisce la tenuta dei Korludag

Tutti gli alleati di Tahsin verranno indagati e così Riza deciderà di scrivere una missiva indirizzata a Cesur, per raccontare la sua versione dei fatti.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Brave and Beautiful in programma fino a venerdì 27 agosto su Canale 5, inoltre, rivelano che ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato.

Un vasto incendio, infatti, colpirà duramente la tenuta dei Korludag: le fiamme saranno molto alte ma per fortuna si riuscirà a domarle. Resteranno, però, i danni di questo incendio e si cercherà di capire anche chi possa essere il responsabile di quello che è successo.

Cesur si ritrova nei guai: spoiler Brave & Beautiful al 27 agosto

In un primo momento, i dubbi e i sospetti su questo incendio avvenuto alla tenuta, ricadranno sul conto di Cesur, che verrà ritenuto responsabile di quella che poteva essere una vera tragedia.

Inoltre le trame di Brave and Beautiful dal 23 al 27 agosto rivelano che durante il trasferimento di Riza, la vettura delle forze dell'ordine verrà speronata da un altro veicolo, che subito dopo però si darà alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Proseguono i buoni ascolti della soap opera turca anche in pieno agosto

Insomma i colpi di scena non mancheranno neanche nelle ultime puntate della soap di questo mese di agosto.

La soap opera turca con protagonisti Cesur e Suhan, ha registrato una buona media dal punto di vista Auditel, con oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno e uno share che arriva a toccare anche il 17% nei caldi pomeriggi estivi Mediaset.