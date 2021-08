Le prossime puntate di Brave and Beautiful vedranno Tahsin Korludag rapire la sua stessa figlia e ciò per far ricadere la colpa su Cesur. Il suo piano però gli si ritorcerà contro, visto che Cesur non solo riuscirà a liberare Suhan, ma farà in modo che la donna assista alla confessione del padre. Suhan verrà quindi a sapere che il rapimento sarà stato organizzato dal suo stesso padre per incastrare proprio Cesur.

Tahsin fa rapire Suhan per incastrare Cesur

Le trame di Brave and Beautiful si faranno sempre più avvincenti nel corso delle prossime settimane.

Il tutto avvera nel momento in cui Tahsin dichiarerà guerra a Cesur, considerato da Korludag come il suo nemico numero uno. Dopo aver scoperto la sua vera identità, il padre di Suhan vorrà sbarazzarsi di lui e arriverà a manomettere i freni della sua automobile. Cesur, in compagnia di Suhan, avrà un incidente ma fortunatamente i due occupanti della vettura ne usciranno illesi. Cesur a questo punto, confesserà a Suhan i suoi sospetti e cioè che sia stato Tahsin a cercare di ucciderlo. La donna comincerà a credere alle parole di Alemdaroğlu e ciò creerà ancora più distanza con il padre. Quest'ultimo non se ne starà con le mani in mano e, pur di screditare Cesur, arriverà a organizzare il rapimento di Suhan.

Cesur capisce che Suhan è stata rapita da Tahsin

Tahsin, con la complicità di Bulent e Mehmet, farà dunque rapire la figlia e ordinerà ai due scagnozzi di portare la ragazza nel garage di Rifat. Si intuirà da questa mossa, come Kordulag voglia far ricadere la colpa su Cesur anche perché darà ordine ai rapitori di pronunciare una determinata frase di fronte a Suhan.

Quest'ultima in effetti sembrerà cadere nel tranello e si convincerà che sia stata rapita su ordine di Cesur. Quest'ultimo però, non se ne starà con le mani in mano e capirà che il rapimento sarà stato organizzato da Tahsin per allontanarlo da Suhan. Pertanto, cercherà di ritrovarla per trarla in salvo.

Cesur libera Suhan, lei scopre che è stato il padre a rapirla

In Brave and Beautiful, non sarà facile per Cesur capire dove Suhan sarà tenuta prigioniera. La svolta ci sarà nel momento in cui Alemdaroğlu verrà a sapere che l'amico Rifat sarà stato fermato dalla polizia con una scusa banale. A questo punto, Cesur capirà che la donna si troverà nel garage dell'amico e, con l'aiuto di Kemal, Cesur riuscirà a liberarla. La vicenda avrà un risvolto inaspettato per Suhan, visto che, non vista, ascolterà il padre Tahsin confessare a Korhan di essere stato lui a organizzare il rapimento per far ricadere la colpa su Cesur. Una scoperta che lascerà interdetta Suhan, la quale giurerà di vendicarsi del padre.

Quale sarà la prossima mossa della giovane Kordulag? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Tv turca.