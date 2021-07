Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful Sühan sarà vittima di un rapimento. La giovane, però, ignorerà che è tutta opera del padre Tahsin, con l'intenzione di addossare la responsabilità su Cesur e screditarlo così agli occhi della figlia. Dopo averlo fatto arrestare e aver tentato di ucciderlo manomettendo la sua auto, il capofamiglia dei Korludağ escogiterà l'ennesimo piano per abbattere il suo nemico. Tuttavia, le macchinazioni dell'uomo gli si ritorceranno contro, al punto tale che Sühan arriverà a giurare vendetta nei confronti del padre e a chiedere a Cesur di sposarla.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Tahsin fa rapire Sühan

Dopo aver tentato inutilmente di fare uccidere Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), Tahsin (Tamer Levent) deciderà di agire diversamente. Nel frattempo, dopo essere usciti illesi dall'incidente d'auto, Alemdaroğlu convincerà Sühan (Tuba Büyüküstün) delle cattive intenzioni del padre e si rifugerà con lei in un albergo fuori città. L'astuto Korludağ contatterà il commissario Mehmet (Kahraman SivriI) che riuscirà a scoprire dove i due alloggiano. Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Tahsin, con la complicità del poliziotto e di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), farà rapire la figlia. Gli scagnozzi dell'uomo nasconderanno la giovane nel garage di Rifat Ilbey (Müfit Kayacan), amico fedele e alleato di Alemdaroğlu.

L'intento di Tahsin sarà mettere in cattiva luce Cesur, facendo credere a Sühan che il rapimento sia opera sua.

Tahsin convince Sühan che il rapimento sia opera di Cesur: Brave and Beautiful, trame turche

Secondo le anticipazioni turche, inizialmente il piano di Tahsin andrà come previsto. Per convincere Sühan di essere stata ingannata da Cesur, il genitore ordinerà ai suoi uomini di parlare davanti all'imprenditrice, facendole sentire di essere riusciti ad entrare in possesso del "tesoro più prezioso" di Korludağ.

Queste parole, pronunciate da Alemdaroğlu e riferite via telefono da Şirin Turhan (Irmak Örnek) a Sühan, convinceranno quest'ultima di essere una vittima di Cesur. La messinscena, però, durerà poco, poiché il protagonista capirà il piano del nemico e cercherà di trovare la giovane prima che l'uomo faccia finta di arrivare in soccorso della figlia e, quindi, di liberarla.

Cesur e Kemal liberano Sühan: anticipazioni prossime puntate di Brave and Beautiful

Dopo aver appreso da Banu (Gözde Türkpençe) che Ilbey è stato fermato dalla polizia con un’accusa banale, Cesur capirà dove si trova Sühan. Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che il protagonista, con l'aiuto di Kemal (Fırat Altunmeşe), si recherà al garage e libererà la giovane. Dopo averla portata in salvo, le farà una rivelazione scioccante, ossia che è stato il padre ad organizzare il suo rapimento. Per convincerla che le sta dicendo la verità, le farà ascoltare una discussione in cui Tahsin e Bülent informeranno Korhan (Erkan Avcı) di essere stati loro ad organizzare il sequestro della sorella per poi addossare la responsabilità su Alemdaroğlu.

Scioccata per ciò che ha sentito, Sühan mediterà vendetta nei confronti del padre e chiederà a Cesur di sposarla.