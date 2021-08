Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful la farsa architettata da Cahide rischierà di essere scoperta da Korhan. Tutto partirà da un piano escogitato dalla donna contro il marito perché non si accorga della sua finta gravidanza. Tuttavia, qualcosa non andrà per il verso giusto e l'uomo inizierà a dubitare della moglie e della sua complice Hülya. Dopo aver indagato su quest'ultima, verrà a conoscenza che non è un'infermiera e che ha un passato piuttosto turbolento.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Cahide ordina a Hülya di inscenare il tradimento di Korhan

Le anticipazioni turche della serie in onda su Canale 5 indicano che Cahide vorrà inscenare il tradimento del marito per mettere in crisi il matrimonio ed evitare che lui possa accorgersi della falsa gravidanza. Perciò ordinerà a Hülya di farsi beccare in atteggiamenti equivoci con Korhan. Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful la finta infermiera seguirà le istruzioni alla lettera e drogherà l'uomo per poterlo svestire e creare una scena di palese infedeltà. Cahide arriverà giusto in tempo per accusare il marito di tradimento, minacciando di voler lasciare la villa dei Korludağ. Tahsin, però, convincerà la nuora a trasferirsi in una delle camere degli ospiti.

In questo modo la moglie di Korhan potrà continuare a usare il pancione finto e Hülya non starà più alla villa, evitando il rischio che qualcuno si renda conto che, in realtà, è incinta lei e non Cahide.

Korhan indaga sul passato di Hülya: Brave and Beautiful, spoiler Turchia

Dopo aver ottenuto ciò che voleva, Cahide sentirà di avere tutto sotto controllo.

Tuttavia, presto dovrà fare i conti con un grande ostacolo: suo marito. Infatti l'uomo, sicuro della sua innocenza, farà di tutto per dimostrare di non aver tradito la moglie. Nel frattempo, Hülya sembrerà sparita nel nulla, ma Korhan non rinuncerà a cercare la donna e si rivolgerà alla polizia.

Stando alle anticipazioni turche, l'uomo chiederà informazioni sulla Yildirim e si stupirà nell'apprendere che in realtà è una prostituta.

Scioccato dalla scoperta, si recherà subito dalla moglie che, per discolparsi, scaricherà nuovamente la colpa su Cesur. Stando alle accuse di Cahide, probabilmente Hülya avrà seguito gli ordini di Alemdaroğlu, introducendosi con l'inganno alla villa per tenere sotto controllo Tahsin.

Korhan inizia a dubitare di Cahide: Brave and Beautiful, trame turche

La spiegazione fornita da Cahide sembrerà non convincere Korhan e continuerà a cercare la falsa infermiera. Quando la rintraccerà, assisterà ad un incontro con la moglie, la quale si giustificherà asserendo che l'ex prostituta voglia del denaro per non diffondere il video che prova il tradimento dell'uomo. Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che Korhan porterà Hülya alla polizia, costringendola a rivelargli il vero motivo del suo arrivo dai Korludağ.

La donna svelerà di essere stata contattata da un uomo che le avrebbe chiesto di spiare da vicino Tahsin.

Poi specificherà di non aver trattato personalmente con Cesur, ma non escluderà che l'uomo sia l'artefice di tutto. Korhan, ancora una volta, sospetterà che ci sia sotto qualcosa e dubiterà della moglie. Dopo essersi confrontato con la sorella Sühan, l'uomo arriverà alla conclusione che Alemdaroğlu non c'entra nulla con la vicenda.