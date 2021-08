Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nella puntata in onda il 9 agosto Eda avrà un forte mal di stomaco. Serkan, a quel punto, sospetterà che la giovane in realtà aspetti un bambino. I due ex fidanzati, nel frattempo, saranno coinvolti in un progetto lavorativo per i coniugi Kafescioglu. Nelle prossime puntate, Eda si offrirà di accudire il loro figlio.

Trama del 9 agosto: Bolat e Yildiz lavorano insieme

Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 9 agosto Eda e Serkan, nonostante la chiusura della loro storia d'amore, saranno costretti a lavorare ancora insieme.

I due, infatti, dovranno far parte di un progetto per la casa dei coniugi Kafescioglu, i quali hanno l'esigenza di ristrutturare la loro abitazione. I due sposi, infatti, si affideranno a Bolat e Yildiz per le loro doti lavorative. Eda e Serkan, a quel punto, decideranno di accettare l'offerta lavorativa, ma si prometteranno di essere professionali. I due, infatti, proveranno a non far interferire i loro sentimenti e i loro disguidi nel progetto per cui lavoreranno.

Spoiler del 9 agosto: Eda si occupa del figlio dei Kafescioglu

Eda e Serkan si renderanno conto che sarà indispensabile comportarsi da persone mature per la riuscita del nuovo lavoro: la ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu.

Durante le loro attività, però, ci sarà un imprevisto per i due ex fidanzati: Eda non si sentirà bene e avrà una forte nausea. La giovane, inoltre, lamenterà un brutto mal di stomaco. Serkan, che ha dimostrato più volte di essere ipocondriaco, si preoccuperà molto e arriverà ad una particolare conclusione. Bolat, infatti, si convincerà che i malori di Eda siano dovuti ad una possibile gravidanza, poiché i sintomi sembrano essere gli stessi.

Questo condizionerà il comportamento dell'uomo, il quale sarà convinto che la donna che ama aspetti un bambino.

Nelle prossime puntate: Efe tenta di incastrare Bolat

Nelle prossime puntate, Eda si renderà conto che tra i coniugi Kafescioglu c'è qualche problema e si offrirà di aiutarli badando a loro figlio. Questo insospettirà ancora di più Serkan, il quale penserà che la giovane si comporti così perché è in dolce attesa.

Nel frattempo, Efe saboterà il progetto di Bolat e questo provocherà la caduta del tetto della casa. Questo alzerà un polverone sulla figura di Serkan, in quanto tutti penseranno ad un suo coinvolgimento nella vicenda. L'unica che non crede al fatto che Bolat sia in responsabile di quanto accaduto è proprio Eda. Selin, intanto, tenterà di tenere a bada la stampa. I dipendenti dell'Art Life, invece, si occuperanno di controllare le telecamere e verrà fuori la relazione tra Engin e Piril.