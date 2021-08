Scontri titanici avverranno a Korludağ nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Un nuovo "cattivo", infatti, arriverà presto nella cittadina e vorrà farla pagare a Tahsin. Il villain che cercherà di spodestare il potente signor Korludağ sarà Riza Soyözlü, il vendicativo fratello di Adalet. L'obiettivo dell'uomo sarà vendicarsi del cognato per averlo fatto arrestare trent'anni prima per un omicidio che non aveva commesso. Una volta entrato in scena l'ex carcerato, le vicende della serie turca prenderanno una piega inaspettata.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Riza cerca l'aiuto di Cesur per vendicarsi di Tahsin

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful Tahsin Korludağ avrà un nuovo nemico da fronteggiare. Rıza Soyözlü, lo spietato fratello di Adalet, uscirà dal carcere dopo aver scontato oltre trent'anni di pena per l'assassinio del direttore dell'orfanotrofio in cui era cresciuto, un crimine commesso dalla sorella. Questo omicidio aveva poi generato la morte di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), il padre di Cesur Alemdaroğlu, provocata sempre dalla donna per evitare che riferisse alla polizia come era avvenuto l'omicidio del direttore. Riza vorrà contattare Cesur, il quale potrebbe essere un valido alleato nella lotta a Tahsin.

L'uomo scriverà al giovane una lettera anonima che, sfortunatamente, finirà nelle mani di Tahsin.

Tahsin distrugge la lettera di Riza indirizzata a Cesur: Brave and Beautiful, spoiler Turchia

Le anticipazioni della serie turca rivelano che Tahsin si recherà a casa di Cesur e impedirà che la missiva di Riza gli venga consegnata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alemdaroğlu si insospettirà quando vedrà il postino fuori ad attenderlo insieme al suocero. Il protagonista vorrà vederci più chiaro e si recherà alle poste. Giunto lì, scoprirà che il dipendente è andato misteriosamente in congedo per un anno. Successivamente, la farmacista Necla (Cansu Türedi) risponderà all'interrogativo di Cesur, riferendogli che qualcuno gli ha mandato una lettera dal carcere.

Nel frattempo, Tahsin distruggerà la missiva intercettata, mentre Alemdaroğlu scoprirà l'identità di chi voleva contattarlo. Intanto Korludağ farà di tutto per non far incontrare i due uomini e arriverà a corrompere le autorità per far trasferire Riza in un altro presidio.

Riza riesce a sfuggire a Tahsin: anticipazioni turche di Brave and Beautiful

Le macchinazioni di Tahsin non si fermeranno e in seguito incaricherà un suo scagnozzo di rapire Riza e, se sarà necessario, di ucciderlo. Secondo le anticipazioni, però, le cose non andranno come pianificate da Korludağ. Infatti, durante il tentativo di rapimento, il criminale riuscirà a fuggire, facendo perdere le sue tracce. Rifat Ilbey, presente all'accaduto, non potrà riferire alcunché a Cesur, poiché rimarrà gravemente ferito in uno scontro automobilistico.

Gli unici a temere Riza, dunque, saranno al momento solo Adalet e consorte, i soli a conoscenza della fuga del criminale e della sua latitanza. Tuttavia, l'uomo non tarderà ad arrivare a Korludağ e a nulla serviranno le azioni di Tahsin.