Con il mese di settembre ci saranno una serie di modifiche legate alla programmazione Mediaset in daytime e prima serata. Le anticipazioni sui palinsesti delle prossime settimane di Canale 5, rivelano che ci saranno delle modifiche che riguarderanno soprattutto le tante soap che ogni giorno tengono compagnia a milioni di spettatori. Tra queste vi è Una vita, la soap spagnola che, dal prossimo settembre 2021, subirà delle modifiche legate alla programmazione del weekend.

Mediaset settembre 2021, cambio programmazione per Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, prevedono un ritorno in netto anticipo per Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno non sarà trasmesso più da fine novembre, ma anticiperà il suo debutto a settembre.

La prima puntata di questa nuova stagione, al momento, è fissata per il 18 settembre, come sempre alle ore 14:10. Il ritorno del programma di Maria De Filippi, determinerà un cambio programmazione per la soap Una vita, che non sarà più trasmessa nei fine settimana.

Data la messa in onda di Amici 21 alle ore 14:10 circa su Canale 5, al sabato pomeriggio resisterà soltanto l'appuntamento con la soap americana Beautiful, in onda sempre alle 13:40 circa e che farà così da traino al seguitissimo talent show.

La soap Una vita sospesa dal weekend

Per Una vita non ci sarà più spazio nel palinsesto del sabato pomeriggio ma neppure in quello della domenica. Al momento, infatti, dai palinsesti ufficiali Mediaset, la soap spagnola con protagonisti Genoveva e Felipe, non è prevista nel dì di festa della rete ammiraglia.

Di domenica, infatti, sempre dopo l'appuntamento con Beautiful (che in questo caso comincerà alle ore 14:00) è previsto l'appuntamento con le soap turche, probabilmente con Brave and Beautiful.

E così, la soap iberica manterrà soltanto la programmazione feriale: dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 circa, in prima visione assoluta.

Uomini e donne al posto di Brave and Beautiful da settembre

A farne le spese, a partire dal prossimo settembre 2021, sarà anche la soap Brave and Beautiful che non andrà più in onda nell'attuale fascia oraria che l'ha accolta durante il periodo estivo. E, anche in questo caso, ci sarà lo "zampino" di Maria De Filippi.

Dal 13 settembre, infatti, tornerà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, che come da tradizione andrà in onda nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Il ritorno del dating show dei sentimenti Mediaset, porterà alla cancellazione della soap turca con Cesur e Suhan dalla fascia oraria del primo pomeriggio e, al momento, la sua messa in onda potrebbe esser prevista di domenica.