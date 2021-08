Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 agosto, Brooke sarà determinata a tornare insieme al suo amato Ridge, ma sarà ignara del fatto che l'uomo abbia sposato la sua rivale Shauna Fulton a Las Vegas. Nel frattempo Eric Forrester scoprirà tutta la verità e sarà estremamente deluso dal comportamento di sua moglie Quinn, la quale ha sempre incoraggiato la sua amica Shauna a conquistare il cuore di Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Eric scopre che Ridge ha sposato Shauna

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke non potrà andare a New York a causa dei troppi impegni lavorativi di Bridget e confesserà a Donna che il suo unico sollievo è il fatto di poter rimanere insieme a Ridge. Frattanto Shauna racconterà a Eric e a Quinn, in presenza di Ridge, com'è avvenuto il loro matrimonio a Las Vegas. Steffy, intanto, dopo il suo incidente avrà ancora dei forti dolori, così chiamerà il dottor Finnegan, con il quale sembrerà avere una bella sintonia. In seguito Ridge non ricorderà alcuni dettagli importanti e non sarà tanto sicuro di aver dato l'ordine finale a Carter, di depositare le carte del divorzio con Brooke.

Non ci vorrà molto prima che Eric e Carter scoprano del matrimonio di Ridge e Shauna a Las Vegas: dopo la notizia i due saranno notevolmente sconvolti e non sapranno cosa pensare.

Shauna felice per aver sposato Ridge

Brooke sarà ignara del fatto che Ridge abbia sposato Shauna a Las Vegas e sarà desiderosa di riappacificarsi con lui.

Nel frattempo Florence e Wyatt trascorreranno dei bei momenti di relax e cercheranno di riprendere la loro vita in mano, dopo il difficile periodo vissuto con Sally. Nel frattempo Shauna sarà assai felice per essere riuscita a sposare il suo amato Ridge e brinderà insieme alla sua amica Quinn. Fulton, però, comincerà ad avere alcuni dubbi riguardo il suo comportamento e sarà colta da un forte senso di colpa nei confronti di Ridge.

Successivamente Brooke incontrerà Ridge: la donna sarà pronta a riappacificarsi, ma Forrester sarà costretto a rovinare il bel momento, poiché dovrà confessare tutta la verità riguardo le sue nozze con Shauna Fulton.

Eric deluso da Quinn

Eric sarà assai turbato e deluso per l'atteggiamento di sua moglie Quinn e vorrà rilassarsi per conto suo, così si recherà presso il suo ufficio alla Forrester Creations, dove all'improvviso incontrerà anche Donna. Quest'ultima rivelerà a Eric di essere molto stupita dalla crudeltà dimostrata da Quinn, poi cercherà di convincere l'uomo del fatto che il matrimonio di Ridge e Shauna, sia in realtà un imbroglio. Infine, Zoe e Hope saranno desiderose di ricominciare una nuova vita e cercheranno di buttarsi tutto il passato alle spalle.