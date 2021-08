Manuela Carriero e Luciano Ponzo sono ormai una coppia. Lei, dopo aver lasciato il fidanzato Stefano nel corso di Temptation Island, ha continuato a frequentare anche al di fuori del reality l'ex tentatore. Sembra che tra i due tutto proceda spedito, tanto che nei giorni scorsi Manuela ha presentato al neo fidanzato le due nipotine, figlie di sua sorella Noemi. Quest'ultima, intanto, ha espresso il suo pensiero sia sulla relazione tra Luciano e Manuela, che sull'ex cognato Stefano Sirena, verso il quale ha riservato parole non proprio carine.

Manuela presenta le nipotine e la sorella Noemi a Luciano

Manuela Carriero e Luciano Ponzo non si nascondono più e appaiono felici e sorridenti sui social. I due si stanno godendo queste prime settimane come coppia dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. In questi ultimi giorni l'ex tentatore ha avuto modo anche di conoscere le nipotine di Manuela, come dimostra uno scatto pubblicato sui social. Le cose quindi, tra gli ex protagonisti del reality dei sentimenti, si stanno facendo sempre più serie. Manuela infatti non ha perso tempo per far conoscere anche alla sorella Noemi il suo nuovo compagno.

La sorella di Manuela su Luciano Ponzo: 'Sarà uno zio splendido'

Proprio Noemi ha risposto su Instagram ad alcune curiosità dei fan circa la relazione tra la sorella e Luciano.

La donna si è detta felice della ritrovata serenità di Manuela dopo la rottura del fidanzamento con Stefano, durato ben quattro anni. A proposito di Luciano, Noemi ha confessato di aver avuto un po' di ansia prima d'incontrarlo, ma tutto è svanito nel momento in cui si sono visti a quattrocchi. Di lui, la sorella di Manuela si dice certa che sarà "uno zio splendido".

Noemi replica all'ex cognato Stefano Sirena

Di tutt'altro avviso sembra essere invece verso l'ex di Manuela, Stefano Sirena. All'ex cognato Noemi riserva messaggi non proprio carini. La donna ha colto infatti l'occasione per replicare ad alcune affermazioni di Stefano pronunciate durante Temptation Island, in particolare quando ha detto che Manuela non faceva un passo senza sua sorella.

Noemi in tutta risposta ha dichiarato: "Non ci siamo mai divise" aggiungendo, "forse non ha mai sopportato il nostro rapporto". Secondo alcuni rumor, pare che i rapporti tra Sirena e Noemi non siano mai stati dei migliori anche prima di Temptation Island. Intanto Stefano, in una recente intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, ha fatto mea culpa, dichiarando di essere dispiaciuto per le cose dette all'ex fidanzata nel corso del programma.