Incontri "pericolosi" in questa estate 2021 per Giulia De Lellis, felicemente fidanzata con Carlo Gussali Beretta. In questi giorni l'ex volto di Uomini e donne si trova in vacanza in Costa Smeralda, dove si è ritrovata a essere protagonista di un incontro fortuito a tre con il suo ex fidanzato Andrea Iannone. I tre si sono incontrati per caso all'interno di un noto locale esclusivo della Sardegna e sembrerebbe che, tra i di loro, sia calato il gelo totale.

Estate d'amore per Giulia De Lellis, felice al fianco di Carlo

Nel dettaglio Giulia De Lellis, dopo la fine della sua tormentata storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, ha ritrovato il sorriso al fianco di Andrea Iannone, il campione della MotoGP che è riuscito a farle trovare di nuovo il sorriso e la spensieratezza di una volta.

Peccato, però, che anche quella volta la relazione non si è rivelata quella giusta: la storia d'amore tra Andrea e Giulia non è decollata e i due si sono detti addio definitivamente.

Archiviata questa relazione, De Lellis attualmente è felicemente fidanzata con Carlo Gussali Beretta, col quale ormai fa coppia fissa da diverso tempo.

L'incontro a tre tra Giulia, l'ex Andrea Iannone e Carlo Beretta

I due si stanno godendo la loro estate d'amore insieme, come testimoniato anche dai contenuti social che la stessa De Lellis si diverte a postare e pubblicare sul suo profilo Instagram, dove viene seguita da oltre cinque milioni di follower.

Tuttavia, nei giorni scorsi, Giulia De Lellis ha dovuto fare i conti con un incontro pericoloso avvenuto in Sardegna e che l'ha vista protagonista assieme al suo Carlo.

I due sono arrivati in un locale esclusivo che si trova in Costa Smeralda, ignari del fatto che quella sera all'interno della stessa struttura si trovasse anche Andrea Iannone. Il campione della MotoGP si trovava lì per festeggiare il suo compleanno in compagnia degli amici.

Il retroscena sull'incontro tra Giulia e il suo ex

Secondo il rumor trapelato, i tre non si sarebbero neppure scambiati un semplice "ciao".

"Tra i tre è sceso il gelo, nemmeno un ciao", è questa l'indiscrezione che rivela cosa è successo in Costa Smeralda nel momento in cui Giulia De Lellis si è ritrovata di fronte al suo ex fidanzato Andrea, mentre si trovava in compagnia di Carlo.

Una versione dei fatti che, al momento, non è stata confermata, ma neppure smentita dai tre diretti interessati di questo Gossip che infiamma l'estate 2021.

De Lellis, sempre molto attiva sul fronte social, farà chiarezza su questo retroscena legato all'incontro con l'ex Iannone?