In Love is in the air, Engin e Piril diventeranno marito e moglie. La loro sarà una decisione improvvisa. di cui gli altri dipendenti della Art Life e Serkan ne verranno a conoscenza solo a cerimonia avvenuta. Bolat quindi, organizzerà in fretta e furia una festa nuziale per festeggiare i neo sposi che, come noto, sono anche suoi soci e migliori amici.

Engin chiede a Piril di sposarlo nelle prossime puntate di Love is in the air

Engin e Piril saranno protagonisti delle prossime puntate di Love is in the air. Dando uno sguardo alle anticipazioni della soap tv turca infatti, si viene a sapere che i due decideranno di andare a convivere, anche se la fredda e algida Piril si accorgerà ben presto che non sarà affatto facile vivere con il suo socio e fidanzato.

Nonostante queste difficoltà, la coppia sarà sempre più unita tanto che ad un certo punto Engin coglierà l'occasione per chiedere alla fidanzata di sposarlo e lo farà in modo plateale, di fronte a tutti i collaboratori della Art Life in occasione di un party organizzato da Aydan.

Engin e Piril si sposano in tutta fretta

Da quanto riportano gli spoiler turchi, Piril accetterà la proposta di matrimonio di Engin anche se in seguito sembrerà che la dona temporeggi nel presentare il fidanzato ai suoi genitori. I telespettatori di Love is in the air intuiranno che Piril non avrà un buon rapporto con la madre e il padre, visto che sarà stata cresciuta in un clima familiare piuttosto freddo.

La donna riuscirà con il prosieguo delle trame, a confessare tutto al fidanzato e a questo punto Engin prenderà una decisione improvvisa, decidendo di sposare Piril quel giorno stesso.

Il socio di Serkan non vorrà che qualcosa vada storto, motivo per il quale non coinvolgerà nell'evento né i suoi familiari, né tantomeno quelli di Piril.

Serkan organizza la festa di nozze per Engin e Piril

Testimoni della coppia saranno la segretaria Leyla e Erdem, mentre Serkan e gli altri collaboratori della Art Life verranno a sapere delle nozze solo a cose avvenute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel giro di poche ore, Bolat organizzerà per Engin e Piril una festa nuziale che coinciderà anche con la festa di Capodanno. Per organizzare tutto al meglio, Serkan chiederà aiuto ai dipendenti della holding. Per Bolat però, nel corso dei festeggiamenti, sarà in arrivo un'amara sorpresa. Sarà la nonna di Eda a mettere nei guai l'architetto ma per saperne di più bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Per non perdere nulla di ciò che accade nella nuova serie tv turca, si ricorda che Live is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 15:30. Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.