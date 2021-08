Il Grande Fratello Vip 6, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, partirà lunedì 13 settembre 2021 e il cast dei vipponi è in via di definizione. Oltre al nome già confermato di Katia Ricciarelli, è emersa una nuova indiscrezione su un influencer che potrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Si tratterebbe di Marco Ferrero, in arte Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, conosciuto in tv per aver inscenato una finta aggressione omofoba, smascherata poi dall'ex amica Soleil Sorge. Quest'ultima, infatti, sarebbe tra i concorrenti della sesta edizione del reality e secondo Dagospia, potrebbe incontrare un suo rivale.

A quel punto, molti fan avrebbero sospettato che il presunto nemico dell'ex naufraga sia proprio Iconize, tanto da porgli qualche domanda in merito alla partecipazione del programma Mediaset.

GF Vip 6, Iconize potrebbe essere nel cast: la risposta su Instagram

"Vi lascio nel dubbio" ha replicato Iconize classe 1991 ai suoi numerosi seguaci di Instagram riguardo alla sua presenza al Grande Fratello Vip 6. L'influencer biellese che aveva scatenato le polemiche sul web per aver architettato un'aggressione omofoba, quindi, ha preferito rimanere enigmatico senza confermare e smentire il rumor in questione. Di recente, però, Iconize ha precisato che ci saranno diverse novità riguardo questo settembre, periodo in cui avrà inizio la nuova edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini.

Forse, Marco Ferrero potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia e avere un confronto a quattr'occhi con l'ex amica Soleil Sorge qualora fosse confermata come concorrente? Potrebbe essere un'ottima occasione per i due di chiarirsi dopo quasi un anno di gelo causato da una dura lite.

Lo scontro tra Iconize e Soleil Sorge

Lo scorso autunno Iconize aveva raccontato ai suoi followers di Instagram di aver subito un'aggressione omofoba: il suo volto gonfio e il terribile racconto avevano suscitato tanta compassione nei suoi fan che avevano espresso tanta vicinanza all'influencer.

Durante una puntata di Live-Non è la d'Urso, però, Soleil Sorge aveva confermato una confidenza proprio che il ragazzo le aveva fatto: Iconize aveva finto di essere stato aggredito, colpendosi al volto con un surgelato con l'obiettivo di ottenere più visibilità in televisione e sui social. A quel punto, Marco Ferrero aveva sbottato duramente contro la giovane italo-americana: "Sono stato venduto da un'amica per due spicci.

Sfido chiunque a fare una m***a simile a un amico. Io mi vergognerei". Piccata la replica di Sorge che aveva espresso un vero e proprio disgusto per l'atteggiamento dell'ex amico.