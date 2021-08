Giulia Arena, interprete di Ludovica Brancia di Montalto da tre stagioni de Il Paradiso delle Signore, è stata confermata anche per la sesta edizione della soap ed è tornata sul set nei panni della vicepresidentessa del Circolo.

Dunque, i telespettatori rivedranno la giovane ereditiera protagonista di nuove vicende nel corso del sesto capitolo (il quarto in formato daily).

La vita di Ludovica riprenderà da dove si era fermata a maggio, alla fine della soap. Nello specifico, il personaggio farà ancora coppia con il barista Barbieri, ma per quanto durerà la felicità dei due innamorati?

L'attrice nata a Pisa ma messinese di adozione ha anticipato: "Ludovica inizierà la stagione in maniera serena, con un amore corrisposto".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Giulia Arena: 'Ludovica vive una rivalsa personale'

A settembre, Giulia Arena tornerà a vestire i panni di Ludovica Brancia di Montalto per il quarto anno consecutivo. L'ex ragazza ricca e viziata de Il Paradiso delle signore sarà ancora fidanzata con Marcello Barbieri, il giovane ex galeotto che è riuscito a cambiarla durante la scorsa stagione. Sono stati, infatti, l'amore inaspettato per il barista e l'improvvisa mancanza di denaro a far venire fuori una Ludovica diversa da quella che i fan della soap avevano imparato a conoscere.

Stando alle anticipazioni, il pubblico all'inizio ritroverà lo stesso personaggio della quinta edizione. A tal proposito, Giulia Arena ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio nella quale ha dichiarato che, nelle prime nuove puntate, Ludovica sarà serena accanto a Marcello, ma allo stesso tempo vivrà una "rivalsa personale".

Dunque, è probabile che Brancia riuscirà a scrollarsi di dosso la fama di cinica arrivista per dimostrare di avere altre qualità.

Giulia Arena de Il Paradiso delle signore risponde alle critiche su Ludovica e Marcello: 'Bigottismo'

L'amore tra Ludovica e Marcello, se in un primo momento sarà felice, successivamente nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore 6 andrà incontro a delle dfficoltà.

Giulia Arena ha affermato che la relazione verrà contrastata da più parti.

L'ex Miss Italia si è poi soffermata sulle critiche mosse dal pubblico in merito alle scene d'amore tra l'ereditiera e il barista, considerate eccessivamente passionali per il periodo storico in cui è ambientata la soap. L'attrice ha etichettato come "bigotto" il giudizio dei telespettatori, aggiungendo: "La passione degli anni '60 non è diversa da quella di oggi".

Infine, il volto di Ludovica ha rivelato cosa le assomiglia del suo personaggio. "È cambiata tanto. Adesso ci accomunano la perseveranza e la testardaggine. E, mi duole dirlo, anche la gelosia".

Stop alle riprese de Il Paradiso delle signore, gli attori in vacanza per due settimane

È tempo di vacanze anche per gli attori de Il Paradiso delle signore, che saranno in ferie per circa due settimane prima di fare ritorno agli Studi Videa di Roma.

La meta preferita del cast sembra siano le regioni del sud Italia. Alessandro Cosentini (interprete di Cosimo Bergamini) si trova in Calabria, mentre la messinese d'adozione Giulia Arena e la palermitana Chiara Russo (il volto di Maria Puglisi) non potevano che scegliere la Sicilia.

Stando ai post pubblicati sui social, Emanuel Caserio e Pietro Genuardi si trovano in Puglia. Gli interpreti di Salvatore Amato e Armando Ferraris sono insieme in villeggiatura a Gallipoli.

Anche Roberto Farnesi (il commendatore Umberto Guarnieri) ha scelto la Puglia per trascorrere le vacanze, mentre Neva Leoni (l'ex Venere Tina Amato) ha preferito prima la Toscana e poi le montagne dell'Alto Adige.