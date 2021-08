Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese ideata da Bea Schmidt da lunedì 16 a domenica 22 agosto raccontano che Christoph e Werner provano a convincere Florian a costruire la strada di accesso, mentre al Fürstenhof arriverà Shirin, ex migliore amica della giovane von Thalheim. L'operazione al menisco di Vanessa sarà un disastro, nel frattempo Rosalie e Michael torneranno a formare una coppia.

I Saalfeld tenteranno di convincere Florian a costruire la strada di accesso

Le prossime puntate della fiction daily sino al 22 agosto anticipano che Werner e Christoph saranno più che mai intenzionati a convincere Florian a costruire la strada d'accesso, ma il guardaboschi farà orecchie da mercante. Poco più tardi, anche Maja darà il medesimo consiglio al suo amato e si sentirà in colpa per tale suggerimento.

Robert, intanto, scoprirà che l'operazione al menisco a cui si è sottoposta Vanessa non sarà andata a buon fine a causa dei problemi d'alcol del medico. A fronte di ciò, la nipote di Alfons, ancora in convalescenza in ospedale, si rifiuterà di parlare col giovane albergatore incolpandolo del disastro fisico subito.

Al Fürstenhof arriverà Shirin, ex migliore amica di Maja

I prossimi episodi di Tempesta d'amore dal 16 al 22 agosto svelano che l'ex migliore amica di Maja, ovvero Shirin, arriverà al Fürstenhof. Pur essendo amiche per la pelle, la figlia di Selina ha allontanato dalle sue relazioni strette la giovane per essere andata a letto con il suo ex ragazzo.

Max, invece, confonderà Ceylan per una ospite del lussuoso albergo. Shirin e Maja, poco dopo, si incontreranno e la giovane von Thalheim darà subito dimostrazione di non essere affatto entusiasta di ritrovarsela di fronte.

Erik, al contempo, nutrirà del risentimento nei riguardi di Florian, dopo che il fratello ha negato il proprio benestare per costruire la strada d'accesso per l'hotel.

A quel punto, il dark man penserà di aggirare il problema incendiando il bosco ma, poco prima che riesca a far ardere la vegetazione, sarà sorpreso proprio dal giovane guardacaccia.

Rosalie e Michael torneranno a formare una coppia

Le trame di Sturm der Liebe sino a domenica 22 agosto riportano che Shirin aiuterà Maja ad uscire da un'intricata situazione con Florian, ma l'ex fidanzata di Hannes farà capire a Ceylan di non essere ancora pronta a perdonarle l'errore del passato. Shirin, successivamente, farà domanda per il posto vacante come cameriere nell'albergo di lusso.

Michael e Rosalie, intanto, torneranno a formare una coppia, con Engel che si accorgerà di avere tutto ciò che aveva prima Natascha, ovvero lo stesso uomo e la stessa professione.

Florian, infine, dirà esplicitamente al fratello che, a seguito del tentativo d'incendio, la costruzione della strada d'accesso per l'hotel sarà fuori questione, così Erik tenterà di mettere nuovamente sotto pressione Maja nel tentativo di far cambiare idea al guardaboschi. Shirin, nel mentre, avrà un'improvvisa idea.