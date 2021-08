Dopo la lunga pausa estiva Il Paradiso delle signore sta per tornare. A settembre, per la gioia dei telespettatori, andranno in onda le attese nuove puntate della sesta stagione. Da settimane stanno già circolando notizie sui personaggi e sulle trame che gli autori hanno scelto di raccontare, ma adesso le informazioni sono sempre più dettagliate.

In particolare, Vittorio proverà a dimenticare Marta concentrandosi sul lavoro, mentre Agnese e Giuseppe dovranno affrontare nuovi problemi coniugali. Adelaide darà ospitalità a suo nipote e Gabriella dovrà abituarsi all'assenza di Cosimo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni delle sesta stagione: Vittorio darà vita a Il Paradiso Market

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore ci saranno numerosi cambiamenti a livello sociale ed economico. Questo influenzerà anche il Paradiso che dovrà adattarsi alle modifiche necessarie. Per esempio, Vittorio deciderà di occuparsi di una nuova iniziativa che prenderà il nome di Il Paradiso Market. Si tratterà di un magazine, a cadenza mensile, che lo aiuterà anche a scoprire nuovi aspetti del suo carattere. Così come il mondo circostante, anche il cuore di Vittorio sarà in tumulto. Dopo la rottura con Marta, infatti, si butterà a capofitto nel lavoro pur di non pensare alla propria sofferenza.

Nel frattempo, la contessa Adelaide e Umberto Guarnieri offriranno ospitalità a un giovane di nome Marco. Si tratterà di un nipote di Adelaide che, per un periodo, soggiornerà nella villa.

Spoiler della stagione 6 de Il Paradiso delle signore: Tina tornerà da Giuseppe e Agnese

Le anticipazioni della sesta stagione de Il Paradiso delle signore svelano che verrà approfondita anche la questione di Achille Ravasi.

Nelle prossime puntate, infatti, si tornerà a parlare della sua scomparsa.

Intanto, Giuseppe e Agnese dovranno affrontare un nuovo periodo di crisi dovuto alle bugie dell'uomo. Quest'ultimo, infatti, non avrà il coraggio di confessare di aver avuto un figlio da un'altra donna. Agnese, d'altra parte, continuerà a pensare ad Armando e a nutrire forti sentimenti per lui.

I coniugi, però, avranno anche una bella sorpresa: il ritorno di Tina. La giovane, dopo aver acquisito notorietà nei panni di cantante, tornerà a casa per rimanere con i suoi genitori, almeno per un po'.

Ludovica e Marcello lotteranno per il loro amore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda a settembre, Ludovica e Marcello proveranno a far funzionare la loro relazione. Non sarà semplice, soprattutto a causa dell'appartenenza a due mondi socialmente del tutto diversi.

Gabriella, invece, dopo aver rifiutato di partire assieme a Cosimo e a Delfina, dovrà accettare di vivere per un po' senza sua marito. Questo potrebbe essere un ottimo espediente per permetterle di riavvicinarsi a Salvatore.

Tra i ritorni ci saranno quelli di Anna Imbriani e Roberto Landi.