Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che racconta la litigiosa e tormentata storia d'amore fra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 23 al 27 agosto 2021, tutti i giorni a partire dalle ore 15:30 su Canale 5.

Eda propone un accordo a Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air segnalano che Eda e Serkan decideranno di ritornare in ufficio per partecipare a un importante riunione. Una volta arrivati, la giovane chiederà al suo ex di firmare un contratto contenente alcune regole di comportamento che lui deve rispettare quando è con lei.

Serkan accetterà di firmare il contratto senza neanche leggerlo.

Intanto Erden soffrirà moltissimo quando sentirà che Engin vorrebbe Melo nel suo team. Dopo aver dato un appuntamento sotto falso nome al responsabile della morte dei suoi genitori, Eda verrà colpita da un attacco di narcolessia, dopo essere stata aggredita da alcuni paparazzi all'uscita dell'ufficio.

Leyla avvertirà Serkan dell'accaduto, che correrà a salvare Eda per poi portarla via. Dopo essersi ripresa, la giovane avrà un drammatico confronto con l'uomo che anni prima ha causato la morte dei suoi genitori, il tutto sotto gli occhi di Serkan.

Serkan vuole denunciare i paparazzi

Ayfer verrà incaricata da una fondazione di organizzare il catering di un'importante serata di beneficenza.

In quell'occasione, la donna avrà modo di conoscere la mamma di Ferit e Aydan. Quest'ultima, essendo un membro della fondazione, metterà all'asta una cena con Serkan, Efe, Engin e Ferit per raccogliere fondi destinati alle giovani studentesse che non hanno i mezzi economici per accedere agli studi.

Alla fine dell'asta, Serkan offrirà più degli altri per invitare a cena Eda.

Più tardi, Aydan organizzerà una sfilata per donne in cui andranno in passerella Eda, Melo, Fifi, Ceren, Piril e Selin. L'evento sarà un successo, tanto che gli altri membri dell'associazione chiederanno ad Aydan di candidarsi come presidente.

L'Art Life dovrà gestire le modifiche al progetto della cucina dell'hotel del Golf Resort a causa dell'arrivo di un famoso chef che ha richieste molto particolari.

Dopo aver saputo dell'imminente partenza di Efe, Eda non vorrebbe rimanere in ufficio senza di lui. Serkan lo verrà a sapere ed insieme ad Engin e Leila cercherà di non farla andare via, decidendo di denunciare i paparazzi che le hanno causato l'attacco di narcolessia. Intanto Engin vorrebbe conoscere la famiglia di Piril e presentarle la madre, ma la giovane non si sente ancora pronta a fare questo passo.

Aydan rimarrà sotto shock dopo aver scoperto il tradimento del marito. Seife chiederà ad Ayfer di aiutarla a farla reagire: quest'ultima accetterà, per poi confessare ad Aydan che lei e sua nipote non vogliono più avere nulla a che fare con la sua famiglia.

Infine Eda e Serkan verranno scelti come i volti di una nuova compagna benefica.