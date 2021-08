Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 agosto, Ridge scoprirà da Shauna che i due si sono sposati a Las Vegas. Inoltre Brooke apprenderà questa notizia dall'uomo e non potrà fare altro che cacciarlo da casa, mentre Wyatt e Flo potranno finalmente stare insieme dopo i problemi avuti con Shauna.

Ridge scopre da Shauna che i due sono sposati

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 9 al 14 agosto, Brooke alla fine deciderà di non andare dalla figlia Bridget, in quanto è oberata di lavoro e potranno vedersi poco.

La Logan riterrà che è più giusto restare al fianco di Ridge, con il quale sta cercando di recuperare il rapporto dopo il bacio dato a Bill. Però il Forrester sarà sorpreso quando apprenderà da Shauna, che durante il loro soggiorno a Las Vegas i due si sono sposati.

Nel frattempo Steffy mal sopporterà i dolori e pertanto chiederà al dottore Finnegan di poterla visitare. Shauna e Quinn saranno al settimo cielo, in quanto il piano da loro tramato è andato a buon fine. Ridge, suo malgrado, si troverà coniugato con la Fulton e divorziato da Brooke, ma non ricorderà assolutamente [VIDEO]il momento in cui ha dato mandato a Carter per divorziare dalla moglie.

Eric è molto deluso da Quinn e Donna lo consola

Secondo le anticipazioni televisive fino al 14 agosto, Carter ed Eric sono stupefatti dalla notizia che Ridge e Shauna si sono uniti in matrimonio. Brooke invece, all'oscuro di quanto successo, si appresterà a passare una serata romantica con l'affascinante Forrester per appianare le divergenze degli ultimi tempi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Wyatt e Flo potranno finalmente godersi liberamente il loro amore, senza dover più pensare a Sally.

Nel frattempo la nuova signora Forrester e Quinn festeggeranno la riuscita del loro piano. In tutto questo Brooke riceverà la visita di Ridge e confiderà di passare insieme a lui una splendida serata. Però nulla andrà come sperato: il Forrester infatti le confesserà di essere ormai il marito di un'altra donna.

Inoltre Donna supporterà Eric, molto turbato dai recenti dissapori con Quinn. L'uomo confesserà alla Logan di essere molto deluso dal comportamento portato avanti dalla moglie.

Hope ringrazia Zoe di averla salvata da Thomas

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope e Zoe si metteranno alle spalle tutto quanto accaduto in passato e insieme concorderanno la migliore strategia da usare per portare in alto la linea di moda Hope for the future. La giovane Logan ringrazierà la Buckingham per averla salvata da Thomas. Intanto Donna esporrà a Eric tutti i suoi dubbi sul matrimonio del figlio e che magari possa trattarsi di un imbroglio suggerito da Quinn.

Nel frattempo Ridge è stato costretto a dire tutta la verità alla moglie.

I numerosi vuoti di memoria porteranno l'uomo a pensare che le nozze sono legali e che realmente ha chiesto a Carter di predisporre tutti gli incartamenti per separarsi da Brooke. Infine la Logan sarà sconvolta e non potrà fare altro che mandare via da casa Ridge.