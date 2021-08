Tra i programmi del daytime di Rai 1 più attesi, per la stagione tv 2021/2022, vi è sicuramente L'Eredità, il fortunato quiz a premi condotto da Flavio Insinna, considerato uno dei pilastri della programmazione televisiva della rete ammiraglia. Un successo che, anno dopo anno, riesce a conquistare sempre più l'attenzione e il gradimento degli spettatori. Proprio per questo motivo, il quiz di Insinna ha meritato la riconferma nella prossima stagione: debutterà a fine settembre e nel cast è confermata la presenza delle due professoresse che hanno affiancato il conduttore già lo scorso anno.

Confermata la nuova edizione de L'Eredità su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti i palinsesti Rai della stagione tv 2021/2022 prevedono che la maggior parte dei programmi del daytime riprenderanno il prossimo lunedì 13 settembre.

È questa la data in cui il pubblico potrà rivedere Antonella Clerici al timone del suo programma È sempre mezzogiorno, in onda alle 12 su Rai 1 e la data in cui torneranno le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 6.

La stessa cosa, però, non sarà per L'Eredità. Il quiz condotto da Flavio Insinna, infatti, ritornerà in onda a partire dal 27 settembre 2021.

La programmazione de L'Eredità 2021/2022

È questa la data scelta per la prima puntata della nuova edizione che chiuderà poi i battenti direttamente ai primi di giugno, quando poi dovrebbe esserci spazio per una nuova edizione di Reazione a catena, il fortunatissimo quiz dell'estate attualmente condotto con successo da Marco Liorni.

Tornando alla programmazione de L'Eredità 2021/2022, anche quest'anno il quiz è confermato per tutta la settimana su Rai 1. Andrà in onda dal lunedì alla domenica, dalle 18:40 alle 20:00 circa, quando poi Insinna lascerà la linea all'informazione del Tg 1.

Cambia il ruolo delle professoresse de L'Eredità

Le anticipazioni sul cast de L'Eredità rivelano che, anche per questa nuova stagione, è prevista la presenza in studio delle amatissime professoresse.

Come è già accaduto lo scorso anno, saranno due le ragazze presenti al fianco di Flavio Insinna. Trattasi di Ginevra Pisani e Sara Arfaoui.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate sul web, le due professoresse avranno una veste diversa rispetto al passato all'interno del cast del quiz. Al momento, però, non si conoscono ancora i dettagli di questo cambiamento che riguarderà il ruolo delle professoresse.

In attesa di scoprirlo, non cambieranno i programmi competitor che sfideranno L'Eredità in questa nuova stagione televisiva. Insinna, infatti, dovrà vedersela prima con Gerry Scotti e poi con Paolo Bonolis, che saranno al timone su Canale 5 rispettivamente di Caduta Libera e Avanti un altro.