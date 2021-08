Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La TV Soap turca sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico di Canale 5.

Nella puntata del 26 agosto, Serkan deciderà di fare causa ai paparazzi che hanno causato l'attacco di narcolessia a Eda. Piril si concentrerà solo sul lavoro e Aydan non riuscirà ad accettare di essere stata tradita. Ayfer le porgerà il suo aiuto, ma poco dopo prenderà le distanze da lei.

Nel frattempo, Eda e Serkan avranno l'occasione di stare insieme, poiché verrà chiesto loro di partecipare a un evento per raccogliere fondi.

Anticipazioni di Love is in the air del 26 agosto: Serkan vorrà denunciare i giornalisti

Stando agli spoiler del 26 agosto, Eda scoprirà della partenza di Efe. Non avrà alcuna voglia di restare in ufficio da sola, ma Serkan proverà a farle cambiare idea. Per portare a termine il suo piano, cercherà l'aiuto di Engin e Layla.

Inoltre, Serkan si mostrerà ancora infuriato per il malore accusato da Eda a causa dei paparazzi. Deciderà, così, di provare a trascinarli in tribunale, in modo da avere giustizia.

Intanto, Engin sarà intenzionato a creare un collegamento tra la sua famiglia e quella di Piril, ma quest'ultima non si mostrerà molto entusiasta all'idea. Ella, infatti, preferirà aspettare ancora un po' di tempo.

Per cercare di allontanare questi pensieri, si immergerà nel lavoro, senza prendersi alcuna pausa.

Trama del 26 agosto di Love is in the air: Aydan sarà devastata per il tradimento

Le anticipazioni del 26 agosto rivelano che Aydan farà molta fatica a riprendersi dal tradimento del marito. Proverà dei sentimenti contrastanti e sembrerà non essere in grado di superare la cosa.

Seyfi, vedendola in difficoltà, deciderà di intervenire e chiederà ad Ayfer di andare in suo soccorso. Il suo aiuto sarà fondamentale per Aydan, ma subito dopo le cose prenderanno una piega inaspettata.

Ayfer, in modo freddo e distaccato, dirà ad Ayden di lasciarla stare perché né lei né Eda vogliono più avere a che fare con la sua famiglia.

Serkan ed Eda verranno chiamati per lo stesso evento

Nella puntata del 26 agosto di Love is in the air, Aydan non accetterà il rifiuto di Ayfer. Così, Insieme a Seyfi cercherà di convincerla a tornare sui suoi passi.

Ci saranno delle novità anche per Serkan ed Eda. Nonostante i loro dissapori, infatti, i due verranno scelti per prendere parte a un evento benefico. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per dare una svolta al loro complicato rapporto.