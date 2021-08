Stefano Sirena e la tentatrice Federica continuano a essere una coppia anche fuori dal villaggio di Temptation Island 2021. Tra i due è sbocciato l'amore dopo che Stefano, in seguito all'addio della sua fidanzata Manuela, scelse di lasciarsi il passato alle spalle e di provare a viversi una nuova relazione con la giovane tentatrice che gli aveva fatto provare delle belle emozioni.

A distanza di circa due mesi dalla fine di quell'esperienza, Stefano e Federica hanno scelto di farsi un tatuaggio di coppia dedicato proprio all'esperienza vissuta a Temptation e sui social non sono mancate le accese critiche.

È amore tra Stefano e Federica dopo Temptation Island 2021: i due stupiscono sui social

Nel dettaglio, Stefano Sirena ha partecipato a Temptation Island per mettere alla prova la sua relazione con la fidanzata Manuela.

L'esperienza nel villaggio delle tentazioni, però, non ha fatto altro che rendere tutto più complicato, costringendo i due fidanzati a fare i conti con le incomprensioni che avevano reso il loro rapporto impossibile.

Alla fine, quindi, hanno scelto di dirsi addio ed entrambi hanno cominciato una nuova relazione con i rispettivi tentatori. Stefano, ad oggi è felicemente fidanzato con Federica, mentre Manuela ha ritrovato la serenità al fianco del tentatore napoletano Luciano, col quale presto inizierà la convivenza.

Il tatuaggio di coppia di Stefano Sirena e Federica Cleo

In queste ultime ore, a far molto discutere è stata la scelta della coppia Stefano-Federica: i due hanno scelto di farsi un tatuaggio di coppia, dedicato proprio all'avventura vissuta insieme a Temptation Island.

I due si sono fatti rappresentare sul costato una palma, simbolo per eccellenza del villaggio che accoglie i protagonisti del reality show delle tentazioni condotto con successo da Filippo Bisciglia.

Sotto la palma di Federica c'è scritta la frase: "I like the way...", mentre sotto quella di Stefano Sirena c'è scritto: "you look at me".

Un tatuaggio di coppia che, in queste ore, Stefano ha scelto di mostrare pubblicamente sul suo profilo Instagram, scatenando i commenti di moltissimi fan che hanno puntato il dito contro la coppia.

Le dure critiche dei fan contro il tatuaggio di Stefano e Federica

"Dopo un mese il tatuaggio insieme. Ridicoli", ha scritto subito un fan contro la scelta di Stefano e Federica post Temptation Island.

"Lui ridicolo, lei incommentabile", ha sentenziato ancora un altro seguace di Stefano, puntando il dito contro la coppia nata nel villaggio delle tentazioni.

"Mamma mia che sfigati. Sono ridicoli, niente da fare", ha scritto ancora qualcun altro.