La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica di questa estate 2021. In questi giorni, i due innamorati hanno tenuto banco dopo che si sono rincorse le voci legate ad una possibile rottura in corso e addirittura un addio definitivo per i due protagonisti del Gossip. Il sospetto, infatti, è che dopo aver trascorso dei periodi separati, tra Can e Diletta la relazione possa essere giunta al capolinea e, in queste ultime ore, è spuntato anche il nome del rapper Salmo, indicato come "amico" della conduttrice sportiva.

Si continua a parlare di crisi in corso tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nel dettaglio, dopo aver fatto diversi weekend da separati, ognuno per conto suo, anche questo fine settimana Can Yaman e Diletta Leotta non sono stati insieme.

I due hanno trascorso le giornate del weekend in due mete diverse: l'attore turco si trovava in Sardegna, dove si è lasciato coccolare dai suoi numerosissimi fan che lo hanno accolto come sempre con grande gioia ed entusiasmo durante i suoi spostamenti.

Un bagno di folla per Can Yaman in terra sarda, anche se l'attore non aveva al suo fianco la fidanzata e conduttrice sportiva, la quale a sua volta pare che si trovasse a Montecarlo.

Insomma prosegue l'estate da separati per Can e la Leotta, al punto che le voci su questo possibile addio si rincorrono sempre più.

Ennesimo weekend da separati per Can e Diletta

Ormai, infatti, sono circa due settimane che la coppia non appare più insieme e secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sarebbero detti addio in maniera definitiva e che ormai avrebbero intrapreso due strade completamente differenti.

Intanto, però, in queste ultime ore a lanciare l'ennesima segnalazione sulla coppia, ci ha pensato anche Deianira Marzano, l'esperta di gossip napoletana, che dal suo profilo Instagram ha fatto il nome del cantante Salmo.

La Marzano ha condiviso un post Facebook di alcuni abitanti del paese di Salmo, i quali hanno scritto: "Salmo dicci che hai punto Diletta Leotta senza dircelo".

La segnalazione di Deianira su Diletta e Salmo

"Persone del paese di Salmo, scherzosamente scrivono questo", ha scritto Deianira sui social riportando poi una segnalazione che le sarebbe stata fornita da persone "del settore" dello spettacolo.

"Qualcuno del settore mi mise la pulce nell'orecchio dicendo: una certa amicizia con Diletta", ha scritto Deianira parlando sempre del cantante Salmo.

Una indiscrezione che non è passata inosservata: cosa c'è di vero in questo rumor su Diletta e il cantante? Al momento non si hanno ulteriori riscontri, anche perché Leotta così come Can Yaman, continuano a perseguire la strada del silenzio.