Giulia Salemi ha deciso di regalare a Pierpaolo Pretelli una dedica per il compleanno del materano. L'italo-persiana ha condiviso sui social un video attraverso il quale vengono raccolti i momenti più belli della loro relazione d'amore e ha scritto una lettera. Continua così a gonfie vele la storia tra la piacentina ed il neo 31enne, iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5, all'inizio del 2021 e che sta proseguendo lontano dalle telecamere.

Giulia Salemi a Pierpaolo: 'Siamo complici in tutto'

Giulia Salemi ha scritto una lunga lettera sul suo account ufficiale Instagram dedicata a Pierpaolo Pretelli che ha compiuto 31 anni.

La piacentina dopo aver augurato buon compleanno al suo fidanzato, gli ha chiesto di sedersi ed ascoltare ciò che avesse da dirgli. L'italo-persiana ha subito fatto riferimento a quando nella casa più spiata d'Italia le fu domandato quale fosse il suo uomo ideale per poter essere felice. Salemi ha proseguito la lettera commovente evidenziando che in quella circostanza descrisse proprio Pretelli senza ancora conoscerlo. La piacentina ha poi scritto che nell'istante in cui hanno compreso di volersi vivere, Pierpaolo ha stravolto tutto ciò che si era prefissato, rendendo speciale ogni attimo. I modi di fare del secondo classificato al reality show condotto da Alfonso Signorini, la sua dolcezza e la sua presenza nella vita di Giulia sia nei momenti felici che in quelli tristi le hanno dato la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta.

"Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo". "Siamo complici in tutto", ha proseguito Salemi sottolineando che i due non riescono a stare separati per più di due ore. Uno degli aspetti più emozionanti riguarda il fatto che Giulia e Pretelli continuano a guardarsi a vicenda come le prime volte e l'italo-persiana ha evidenziato nella lettera strappalacrime che ama gli attimi in cui i due si guardano senza dire nulla, oppure i risvegli quando si trovano avvinghiati nel letto quasi come se avessero paura di perdersi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia a Pretelli: 'Sei un uomo e un padre meraviglioso'

Nelle commoventi righe per il compleanno di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha scritto: "Sei un uomo e un padre meraviglioso", ringraziandolo per averle permesso di entrare nella sua vita al punto che le ha fatto incontrare Leonardo, il figlio avuto dalla relazione con Ariadna Romero.

Il bambino rappresenta la persona più importante per l'ex velino di Striscia la Notizia. Nei ringraziamenti, la piacentina ha voluto far rientrare anche i momenti nei quali ha alcuni sbalzi d'umore che vengono sopportati dal materano. Lui la rassicura sempre e specialmente negli attimi in cui si sente inadatta, come sottolineato dalla stessa influencer. "Accanto a te sto imparando ad amarmi", ha scritto Salemi, evidenziando di essere fiera di Pretelli per tutto ciò che sta costruendo per il suo futuro. La piacentina ha concluso la lettera augurandosi che questo sia solo il primo compleanno di Pierpaolo insieme a lei e affermando di amarlo tanto.