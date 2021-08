Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Semiha Yıldırım, la nonna paterna di Eda, farà arrestare Serkan Bolat con una falsa accusa di corruzione. L'anziana donna si muoverà in questo modo per costringere Eda a lasciare una volta per tutte Bolat. La giovane Yildiz quindi, per permettere al suo amato di uscire dal carcere e salvare la Art Life dalla rovina, accetterà le condizioni imposte dall'arcigna nonna.

Semiha vuole mandare in rovina Serkan e la Art Life

I telespettatori della Serie TV turca tra qualche settimana faranno la conoscenza della nonna paterna di Eda, la signora Semiha, che altri non è che la socia misteriosa di Efe.

Sin da subito si intuirà come la donna sia giunta ad Instanbul con lo scopo di rovinare la famiglia Bolat e la Art Life, ritenuti responsabili della morte del figlio. Tra Eda e la nonna come noto, non vi sarà un buon rapporto e tutto peggiorerà nel momento del suo arrivo in città. Semiha non si farà scrupoli a far valere il 45% delle azioni in sui possesso, creando sin da subito, problemi a Serkan e a tutta la squadra della Art Life.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan finisce in carcere per corruzione

Eda nel corso delle prossime puntate di Love in the air, intuirà cosa voglia fare la nonna, la quale minaccerà la sua stessa nipote. Semiha infatti, dirà a Eda che farà fallire l'azienda se lei non troncherà ogni rapporto con Serkan, aggiungendo che avrà già pensato per lei l'uomo giusto sa sposare.

Eda non vorrà cedere al ricatto della perfida nonna ma tutto cambierà nel momento in cui Serkan verrà arrestato con l'accusa di corruzione e compravendita illegale di una licenza.

C'è la nonna di Eda dietro l'arresto di Serkan

In Love is in the air, si intuirà subito che dietro all'arresto di Serkan ci sia li zampino di Semiha.

Sarà stata infatti la nonna di Eda a muovere delle false accuse contro Bolat per farlo finire in carcere. Una mossa che porterà i suoi frutti, visto che Eda accetterà di allontanarsi da Serkan per farlo uscire dal carcere. La giovane, non potrà rivelare a Bolat del patto stretto con la nonna e ciò la farà cadere nello sconforto.

Semiha, nonostante siano cadute le accuse fu corruzione contro Serkan, farà in modo che molti dei clienti della Art Life abbandonino lo studio. Eda a questo punto, si vedrà costretta a tornare dall'odiata nonna paterna intimandole di smetterla con i sabotaggi e promettendo per l'ennesima volta che lascerà Serkan. Riuscirà Eda a tenere a basa la sete di vendetta di Semiha? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 15:30.