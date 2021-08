Prosegue la messa in onda su Canale 5 di Grand Hotel - Intrighi e passioni, la Serie TV spagnola che viene trasmessa in prime time ogni domenica sera. La fiction che conta anche sulla presenza dell'attrice Megan Montaner (protagonista della prima stagione della soap opera Il Segreto), nonostante in Italia non stia facendo boom di ascolti, in Spagna è giunta alla sua terza stagione di messa in onda. Tuttavia, a partire dal mese di settembre la programmazione in prime time di Canale 5 subirà delle modifiche e la prima serata domenicale autunnale sarà nelle mani di Scherzi a parte, a discapito della fiction che rischia la sospensione.

Incerto il futuro di Grand Hotel: a settembre cambia la programmazione di Canale 5

Nel dettaglio, la serie Grand Hotel sta proseguendo la sua messa in onda su Canale 5, ma al momento mancherebbero ancora venti episodi totali per portare a compimento tutto il ciclo.

Complessivamente la fiction dovrebbe occupare altre dieci prime serate della rete ammiraglia Mediaset: tempi che non combaciano con l'inizio della stagione televisiva autunnale, dato che da settembre in poi la domenica sera di Canale 5 sarà destinata ai programmi d'intrattenimento.

Dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso dal prime time domenicale, ecco che Mediaset ha scelto di puntare tutto sui varietà.

Scherzi a parte in onda la domenica sera

Da metà settembre in prime time ci sarà spazio per la nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Enrico Papi e poi a seguire sarà la volta di Michelle Hunziker, con la nuova edizione di All Together Now.

Difficile, quindi, pensare al fatto che Grand Hotel possa proseguire la sua messa in onda anche durante la stagione autunnale, complici anche gli ascolti poco entusiasmanti registrati in queste settimane estive.

La fiction infatti, col doppio episodio settimanale trasmesso su Canale 5, non è andata oltre la soglia del milione e mezzo di telespettatori, fermandosi a uno share del 9-10%. Numeri che possono essere accettati in piena estate, ma non in un prime time autunnale della rete ammiraglia.

La serie tv Grand Hotel a rischio sospensione dal prime time

Cosa ne sarà allora delle restanti puntate di Grand Hotel? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan social della fiction, curiosi di scoprire quello che sarà il destino della serie spagnola.

A rispondere a questo quesito ci ha pensato TvBlog sul suo account Instagram, il quale fa sapere che non è esclusa la possibilità che la fiction possa essere sospesa dalla prima serata di Canale 5 e "messa in soffitta".

L'ipotesi plausibile, infatti, sarebbe che la fiction venga sospesa a metà per poi essere ripresa nuovamente nel corso della prossima stagione estiva, con la restante parte di episodi.