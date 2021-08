Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 del mese di settembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che non deluderanno le aspettative dei fan.

Occhi puntati in primis sulla contessa Adelaide, la quale continuerà ad essere la dark lady della soap di Rai 1. Anche in questa sesta stagione, la nobile si ritroverà al centro di nuovi intrighi, divisa tra il mistero di Achille Ravasi e l'arrivo in città del nipote Marco.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 settembre: la verità sul giallo di Achille

Le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore 6 riportano che ci sarà spazio per le nuove vicende che avranno come protagonista la contessa Adelaide.

La quinta stagione si è conclusa con un mistero che non è stato ancora risolto: quello relativo al caso di Achille Ravasi.

Da quando la contessa è rientrata dal viaggio di nozze in America fatto con Achille, non ha più proferito parola sull'ormai ex marito, che sembra essere svanito nel nulla.

Durante la sesta stagione de Il Paradiso delle signore per la contessa Adelaide e per Umberto Guarnieri arriverà il momento di svelare come stanno le cose e soprattutto che fine ha fatto Ravasi.

Adelaide ritrova il nipote Marco

La contessa non dovrà fare i conti soltanto con il caso Ravasi. Le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 6, infatti, evidenziano che ci sarà spazio anche per un arrivo inaspettato in città.

A Milano, infatti, sbarcherà il giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa, il quale verrà accolto in casa proprio da sua zia e dal commendatore Umberto.

Come andrà questa convivenza a tre? Per quale motivo il giovane Marco è riapparso nella vita della zia? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore sottolineano che si assisterà anche al trionfo dell'amore tra due protagonisti di questa soap opera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marcello e Ludovica lottano per il loro amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Ludovica e Marcello si ritroveranno a vivere la loro storia d'amore dopo essere andati contro tutto e tutti per far sì che il loro sentimento, genuino ed autentico, potesse avesse la meglio, malgrado le rispettive differenze sociali.

Innamorati come non mai, anche in questa sesta stagione della soap opera di Rai 1 i due si ritroveranno a lottare con tutte le loro forze per riuscire ad affermare sempre di più il loro sentimento contro le barriere sociali e le sostanziali differenze tra le loro famiglie.

Inoltre, al centro delle dinamiche della sesta edizione continueranno ad esserci anche le vicende di casa Amato. Non solo il ritorno di Tina, ma anche la rivelazione del segreto custodito per troppo tempo da Giuseppe, che diventerà di dominio pubblico.

Si scopre il segreto di Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 svelano che per l'uomo arriverà il momento della resa dei conti finale, poiché verrà messo alle strette dall'arrivo in città della sua amante Petra. La donna, dopo il periodo di convivenza trascorso in Germania con Giuseppe, deciderà di mettersi sulle sue tracce e giungerà a Milano, portando con sé anche il frutto del loro amore.

Un momento che si rivelerà drammatico per Giuseppe ma anche per la sua famiglia, profondamente delusa e scossa dalle bugie e dai segreti che l'uomo ha custodito per tutto questo tempo.

La programmazione della soap opera su Rai 1

I colpi di scena non mancheranno anche nel prossimo capitolo della soap che, nell'ultima stagione, ha toccato picchi superiori al 20% di share in daytime.

Confermata anche la programmazione quotidiana de Il Paradiso 6: la soap sarà trasmessa sempre dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa.

L'appuntamento con la prima puntata inedita di questa sesta serie è in programma lunedì 13 settembre, giorno in cui tornerà a riaccendersi il daytime della rete ammiraglia Rai, col ritorno di tutte le trasmissioni storiche come Storie Italiane e Vita In diretta.