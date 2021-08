L'oroscopo di lunedì 30 agosto avrà in serbo tante novità. La settimana, per alcuni segni zodiacali, si aprirà in modo molto positivo, mentre per altri ci saranno ancora numerosi problemi da risolvere.

Il Cancro e l'Acquario saranno totalmente immersi nella loro storia sentimentale, mentre il Sagittario farà fatica a comunicare con il partner. La Bilancia troverà il ritmo lavorativo un po' troppo pesante, al contrario dei Gemelli e dello Scorpione che saranno travolti dalla grinta.

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 30 agosto.

Previsioni zodiacali di lunedì 30 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata molto importante dal punto di vista lavorativo. Avrete l'occasione di mostrare a tutti il vostro valore, ma attenzione a non farvi mettere i piedi in testa dalle persone invidiose. Dovrete lottare per mantenere intatto il vostro punto di vista e soprattutto per farvi rispettare. In amore, tutto andrà per il meglio.

Toro: non sopporterete le persone che proveranno a pilotare le vostre decisioni. Assumerete un atteggiamento aggressivo nei loro confronti perché vorrete essere liberi di seguire i vostri pensieri. Le previsioni zodiacali però consigliano di riflettere bene prima di rompere un'amicizia: in seguito potreste pentirvene.

Gemelli: la settimana inizierà nel modo migliore. La vostra energia vi consentirà di riprendere in mano i progetti che, per un motivo o per un altro, avete accantonato. Sfrutterete ogni singola ora e non vi tirerete indietro davanti alle difficoltà. Preferirete frequentare persone altruiste e positive, mentre diffiderete di chi non farà altro che lamentarsi.

Cancro: l'amore verso il partner diventerà così forte da avere un impatto completo su tutta la vostra vita. Non sopporterete l'idea di rimanere lontani e farete di tutto per organizzare attività divertenti da fare insieme. Purtroppo, tenderete a trascurare gli amici e la famiglia. Questo potrebbe causare malcontento tra le persone che vi vogliono bene.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 30 agosto: dal Leone allo

Leone: proverete un forte sentimento di solitudine. Vi sentirete abbandonati da tutti e non ne capirete il motivo. Non sarà facile superare questo momento, ma dovrete trovare la forza in voi stessi. Sarà importante fare appello a tutte le vostre risorse e concentrarvi sulle cose che davvero amate. Inoltre, l'oroscopo di domani suggerisce di non perdere la speranza.

Vergine: una persona a voi cara vi chiederà aiuto. In un primo momento non capirete la gravità della situazione, ma poi cercherete di venirle incontro in tutti i modi possibili. Sarà necessario donarle empatia e farle sentire tutto il vostro affetto. Dal punto di vista lavorativo, ci saranno alti e bassi, ma le cose tenderanno a migliorare.

Bilancia: non sarà facile tornare alle attività di sempre. Vi accorgerete di non sopportare più le numerose mansioni a cui sarete sottoposti. Per fortuna, sarà solo questione di tempo. Dovrete adattarvi alla nuova routine quotidiana e trovare un vostro equilibrio. La compagnia degli amici vi sarà di grande aiuto.

Scorpione: sarete inarrestabili. Nessuno riuscirà a mettere un freno alla vostra determinazione e questo vi consentirà di ricorrere i vostri sogni più grande. Sul lavoro sarete molto concentrati. Vi prenderete le vostre responsabilità e non chiederete aiuto ai colleghi. Avrete delle ottime idee che non esiterete a proporre al capo.

Astrologia di domani 30 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la relazione con la persona amata prenderà una brutta piega. Anche se esprimerete idee molto simili, farete fatica a comprendervi e a discutere del vostro futuro. Avrete bisogno di prendere le distanze, almeno per un po', in modo da poter riflettere e da poter stabilire le vostre priorità. I consigli degli amici saranno fondamentali.

Capricorno: non riuscirete a rinunciare a una giornata di shopping. Avrete tanti acquisti in mente e non vedrete l'ora di trascorrere del tempo davanti alle vostre vetrine preferite. Gli amici e il partner si uniranno a voi, ma non tutti mostreranno lo stesso entusiasmo. Un evento inaspettato potrebbe sorprendervi.

Acquario: sarete circondati da tantissime persone, ma il partner avrà sempre la precedenza. Crederete fermamente nel futuro della vostra storia sentimentale e, anche se gli amici vi sconsiglieranno di andare avanti, a voi non importerà. Riuscirete a stabilire un feeling perfetto, fatto di comprensione e di rispetto reciproco.

Pesci: sentirete il bisogno di cambiare la vostra cerchia di amici. Vorreste essere circondati da persone più sensibili e in grado di comprendere il vostro punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prendere decisione affrettate, soprattutto se veicolate da un momento di debolezza. La cosa migliore sarà aspettare.