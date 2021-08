"Segreto" sarà la parola d'ordine della puntata 50 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 25 agosto su Fox Türkiye. Eda e Serkan, infatti, vorranno mantenere segreto, almeno per i primi tre mesi, l'arrivo del piccolo Bolat, ma una "coincidenza" porterà Aydan a conoscere in anticipo il lieto evento.

In casa Bolat arriva un nuovo bebè

In casa Bolat-Yıldız sono arrivate delle belle novità, infatti Eda ha comunicato a Serkan di essere in attesa del loro secondogenito. La famiglia crescerà e finalmente Kiraz potrà vedere realizzato il suo tanto agognato desiderio, ovvero quello di avere un fratellino o una sorellina.

La coppia, però, dovrà trovare un modo per gestire al meglio questo lieto evento insieme alla famiglia, per questo motivo decideranno di seguire la solita "prassi" da nuova gravidanza.

Per Eda, infatti, sarebbe preferibile non rivelare a parenti e amici che aspetta un bambino, almeno per i primi tre mesi. Per Serkan non ci sarà nessun problema, lui sa come mantenere i segreti, l'unica cosa a cui dovranno far attenzione è che le notizia non arrivi alle orecchie del pettegolo Erdem.

Erdem pensa che Aydan sia incinta di Kemal

Tenere il segreto diventerà più difficile del previsto, in quanto Erdem capirà che c'è una gravidanza "nell'aria", ma sbaglierà protagonista: infatti crederà che Aydan sia incinta di Kemal.

Invece mamma Bolat sarà proprio alle prese con il segreto della gravidanza di Eda. Infatti, dopo aver rovistato nella borsetta della nuora, scoprirà che la ragazza è incinta, ma ovviamente non potrà rivelarle di essere al corrente della notizia, visto che nemmeno il figlio le ha comunicato ufficialmente la cosa.

Tra gli amici di Eda e Serkan, intanto, ci sarà tanta curiosità.

Per esempio, Engin e capiranno che nella coppia di amici è subentrata qualche novità, ma non riusciranno a capire quale. Eda gli confermerà che c'è qualcosa di nuovo nell'aria, ma non glielo potrà ancora rivelare. Nemmeno così capiranno che la ragazza è incinta?

Una nuova casa per Eda e Serkan

Oltre alla gravidanza, Eda e Serkan si ritroveranno ad affrontare una nuova avventura professionale: insieme a Engin e Pırıl apriranno un nuovo studio di architettura e interior design.

Queste, però, potrebbero non essere le uniche novità, infatti nella puntata numero 50 di Sen Çal Kapımı, Serkan porterà Eda a visitare una nuova casa, svelandole che, se vorrà, presto potrebbe diventare il nuovo nido per la loro bella famiglia.

Il nuovo appuntamento con Sen Çal Kapımı è per mercoledì 25 agosto su Fox Türkiye. Il canale è visibile dall'Italia, in live streaming gratuito, sul sito ufficiale e sul canale YouTube dell'emittente turca.