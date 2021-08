Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Tempesta d'amore: le anticipazioni delle nuove puntate tedesche, che prossimamente arriveranno anche su Rete 4, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati su Selina, la quale si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato di suo marito, di cui aveva perso le tracce credendolo ormai morto. L'uomo tornerà di nuovo al Furstenhof e proverà a riconquistare il cuore di sua moglie ma non tutto andrà secondo i piani sperati.

Il ritorno del marito di Selina: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore, rivelano che il marito di Selina, dopo essere stato dichiarato morto, tornerà a farsi vivo nella vita della donna.

Cornelius tornerà di nuovo in Germania e confesserà di aver simulato la propria morte. Il motivo? Poter indagare senza essere scoperto, sullo scandalo finanziario che lo aveva visto coinvolto in maniera del tutto ingiusta, al punto da fargli perdere le sue ricchezze e le varie proprietà.

Le indagini di Cornelius lo porteranno dritto al Furstenhof: l'uomo, infatti, scoprirà che l'artefice della sua rovina è il perfido Erik. Sta di fatto che, il ritorno dell'uomo nella vita di Selina, non passerà affatto inosservato.

Selina torna tra le braccia di Cornelius

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che dopo aver scoperto i vari brogli messi in atto da Christoph, Selina deciderà di gettarsi di nuovo tra le braccia del ritrovato marito ma per lei non sarà affatto facile riuscire a mettere da parte definitivamente i sentimenti che prova nei confronti di Saafeld.

Le nuove trame tedesche della soap opera in onda su Rete 4, rivelano che approfittando di questa situazione, Cornelius cercherà in tutti i modi di convincere sua moglie a ricominciare una vita insieme, lasciandosi alle spalle il passato.

Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare. La donna, infatti, con grande sincerità si renderà conto di non provare più lo stesso sentimento nei confronti del marito e padre di sua figlia.

Selina chiude con suo marito: anticipazioni Tempesta d'amore

Proprio per questo motivo, Selina deciderà di chiudere il suo rapporto con Cornelius, confessandogli apertamente di non amarlo più come una volta.

Un duro colpo per l'uomo, il quale però accetterà la decisione di Selina e dopo aver ottenuto giustizia per lo scandalo finanziario in cui l'hanno coinvolto, deciderà di sparire per sempre dalla vita della donna.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che l'uomo lascerà così l'albergo e deciderà di trasferirsi in Inghilterra, dove potrà finalmente ricominciare da zero.

Insomma un addio definitivo per i due coniugi che, a questo punto, decideranno di viaggiare su due binari completamente differenti.

Christoph ritorna all'attacco nei confronti di Selina

Sta di fatto che, con l'uscita di scena di Cornelius, Christoph deciderà di tornare di nuovo all'attacco.

In questo modo, infatti, l'albergatore avrà di nuovo "carta bianca" per cercare di rifare breccia nel cuore della donna del suoi sogni. Messa da parte la sofferenza dopo averla vista tra le braccia di suo marito, Saafeld cercherà così di avere una seconda chance.

Quale sarà a questo punto la reazione di Selina? Accetterà di rimettersi in gioco al fianco del suo vecchio amore? Sarà chiarito solo nel corso delle prossime puntate della soap tedesca.