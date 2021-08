Le conseguenze dell'incidente in moto di Steffy saranno terribili nelle prossime puntate di Beautiful.

Le anticipazioni raccontano infatti che la giovane Forrester scivolerà nel tunnel della dipendenza senza che nemmeno se ne accorga. Liam e Hope, vedendola in quelle condizioni, prenderanno una sofferta decisione riguardo Kelly. A stare vicino a Steffy sarà suo fratello Thomas e Finn, colui che diventerà il suo nuovo amore.

Anticipazioni Beautiful dei nuovi episodi su Canale 5

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno prossimamente in onda su Canale 5, i telespettatori assisteranno alle conseguenze dell'orribile incidente di Steffy.

La giovane Forrester, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, crederà erroneamente di poter gestire la situazione da sola curandosi con gli antidolorifici prescritti da Finn.

I dolori, però, saranno talmente forti da costringere Thomas a invitare la sorella a chiamare immediatamente il medico per trovare una soluzione.

Le nuove boccette di antidolorifici prescritti da Finn dureranno molto poco e Steffy si troverà ancora una volta a combattere con atroci dolori.

Hope porta via Kelly a Steffy

Le anticipazioni di Beautiful rendono noto che Steffy si rivolgerà a Vinny per avere dei medicinali molto più forti di quelli prescritti da Finn.

Hope, vendendo Steffy in pessime condizioni, proporrà a Liam di tenere per un po' di tempo la piccola Kelly, almeno fino a quando non ci saranno le condizioni perché possa vivere in sicurezza con sua madre.

Sebbene a malincuore e sapendo il dispiacere che provocherà a Steffy, Liam acconsentirà. Una decisione che avrà conseguenza devastanti.

Steffy mischia pillole e birra, spoiler Beautiful

La giovane Forrester, non vedendo tornare a casa Liam, lo contatterà telefonicamente. Durante la loro conversazione, verrà a sapere che Kelly resterà con Hope per tutta la notte, e non solo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ancora una volta, Steffy si sentirà scavalcata da Hope, alla quale Liam non riesce mai a dire di no.

In un momento di grande disperazione, la giovane Forrester proverà a soffocare il dolore mischiando pillole e birra, un mix che risulterà fatale.

Steffy perderà i sensi e, a trovarla in condizioni preoccupanti, sarà Liam. Mentre la soccorrerà, troverà la boccetta delle pillole di antidolorifici mezzo vuoto sotto il cuscino e capirà la gravità della situazione.

Hope, sconvolta, crederà che Steffy sia diventata pericolosa non solo per se stessa ma anche per Kelly e così farà di tutto perché Kelly non torni a casa. Ciò peggiorerà lo stato d'animo della giovane Forrester che, mentendo a Liam e Finn, continuerà a fare abuso di sostanze.