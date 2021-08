Alessio Tanoni e Natascia Zagato non stanno più insieme. La coppia di fidanzati protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island infatti, si è detta addio dopo qualche settimana dalla fine delle registrazioni. i due a quanto sembra, nonostante l'amore reciproco non sono stati in grado di superare alcune divergenze che li hanno portati alla rottura definitiva. A comunicarlo proprio è stato Alessio durante una diretta Instagram con un altro protagonista del reality e fresco sposo, Ste Socionovo.

Natascia e Alessio: divergenze e incomprensioni dopo Temptation 2021

A Temptation Island la coppia formata da Alessio e Natascia è stata una delle poche a superare indenne la prova. I due infatti, al falò finale avevano deciso di uscire insieme dal programma ma, a a distanza di qualche settimana dalla fine delle registrazioni, qualcosa tra loro pare essersi incrinato. Già da diversi giorni, in rete circolava la voce secondo la quale i due fossero in crisi e sembra che il ritorno alla vita di tutti i giorni non abbia giovato alla coppia. Sembra infatti che tra Natascia e Alessio siano sorte delle incomprensioni che i due non sono stati in grado di superare e che li hanno allontanati definitivamente.

Alessio su Instagram conferma la rottura con Natascia

I rumors di questi ultimi giorni, sono stati confermati proprio da Alessio in queste ultime ore, nel corso di una diretta Instagram con Stefano Socionovo, neo marito di Claudia. Tanoni ha dichiarato di essere tornato single, confermando ufficialmente la rottura con l'ormai ex fidanzata Natascia. Il ragazzo ha inoltre precisato che l'addio tra di loro non è dovuto ad altre persone ma solo al fatto che, dopo Temptation Island, qualcosa tra loro si è irrimediabilmente rotto.

Alessio ha proseguito rivelando di volersi godere questo periodo di solitudine, per capire meglio le sue necessità e i suoi bisogni.

Poco prima dell'annuncio di Alessio, Natascia aveva rivelato i problemi con il fidanzato, con il quale non riusciva più a stare sulla stessa lunghezza d'onda.

Alessio e Natascia si sono lasciati, lei mantiene il silenzio sulla rottura

La notizia della rottura non è stata ancora confermata invece da Natascia la quale, per il momento, ha preferito mantenere il silenzio sulla vicenda. La ragazza in questi giorni, si trova a Milano in compagnia di altre protagoniste di Temptation 2021, ossia Jessica, Valentina e Claudia, con le quali ha molto legato durante la sua permanenza in Sardegna. Un'amicizia nata grazie al reality condotto da Filippo Bisciglia e che continua anche lontano dai riflettori, come testimoniano gli scatti pubblicati dalle quattro ragazze sui rispettivi profili social.

L'amore tra Natascia e Alessio quindi, sembra non essere bastato a salvare la coppia e, solo con il tempo, i fan dei due protagonisti di Temptation Island scopriranno se per loro potrà esserci un ritorno di fiamma.