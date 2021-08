L'edizione targata 2021 di Temptation Island potrebbe essere l'ultima a essere andata in onda. Secondo quanto riportato da TvBlog, la Fascino di Maria De Filippi non avrebbe raggiunto l'accordo con Banijay, la casa di produzione che ha i diritti internazionali del docu-reality.

Intanto, secondo i rumors che stanno circolando nella ultime ore, la Fascino avrebbe intenzione di dar vita ad un nuovo progetto che vedrebbe protagonisti ancora una volta le coppie.

Il docu-reality potrebbe chiudere i battenti

Sono previste delle importanti novità nel palinsesto estivo del 2022.

In queste ore il sito specializzato TvBlog dà per certa la news secondo la quale Temptation Island non andrà più in onda.

Insomma, sembrerebbe che il docu-reality delle tentazioni possa avere lo stesso destino di Italia's got Talent, per il quale non vennero raggiunti gli accordi economici per essere mandato in onda su Canale 5, venendo poi sostituito da Tu si que vales.

Anche in questo caso, Maria De Filippi avrebbe un asso nella manica. Alcuni anni fa si era parlato di un nuovo progetto della Fascino, il cui titolo sarebbe stato 'Ultima Fermata' e che avrebbe dovuto vedere alla conduzione Stefano De Martino. Questo potrebbe essere il momento giusto per rispolverarlo, tanto più che Mediaset, annunciando i nuovi palinsesti, ha affermato di avere in cantiere un nuovo format che per il momento è rimasto misterioso.

Intanto la casa di produzione (che per il 50% è in mano a Maria De Filippi), non conosce crisi, anzi viaggia sempre più spedita che mai a livello economico. Anche nell'anno della pandemia la società ha registrato degli utili notevoli.

Il pubblico è in attesa di conferme

Del programma che dovrebbe andare a sostituire Temptation Island non si sa praticamente nulla, se non che ancora una volta delle coppie di innamorati dovrebbero essere protagoniste.

Se effettivamente la fine di Temptation Island dovesse essere confermata, qualche informazione in più potrebbe fornirla Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi legati a Maria De Filippi.

Sarà davvero Ultima Fermata il titolo del format di Mediaset? Il tutto, al momento, resta nel campo delle ipotesi: i diretti interessati non si sono espressi in merito e visto che il programma riguarda il periodo estivo non è escluso che prima di avere qualche notizia in merito in più passerà un po' di tempo.

Intanto, i telespettatori di Canale 5 possono consolarsi con il ritorno di Uomini e Donne, la cui prima puntata è prevista il prossimo 13 settembre.