Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Serkan e la new entry della soap, Bolca che fin dal primo momento metterà gli occhi addosso al giovane architetto. Intanto Engin deciderà di compiere un passo avanti importante con Piril, al punto da chiederle di sposarlo.

Eda gelosa della nuova arrivata: anticipazioni Love is in the air al 3 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, in programma su Canale 5 fino al prossimo 3 settembre, rivelano che il rapporto tra Serkan ed Eda dovrà fare i conti con nuove incomprensioni che renderanno tutto ancora più complicato tra i due.

Come se non bastasse, ad aggravare maggiormente la situazione tra i due protagonisti della soap opera, ci penserà anche l'arrivo della sostituta di Selin.

Trattasi della giovane manager Bolca, una donna aitante che fin dal primo momento mostrerà il suo interesse nei confronti dell'architetto.

La donna, infatti, non nasconderà affatto il suo interesse nei confronti di Bolat che si ritroverà a gestire questa difficile situazione, dettata anche dalla gelosia di Eda.

Engin e la proposta di matrimonio per Piril

Quest'ultima, infatti, non vedrà affatto di buon occhio l'arrivo della new entry alla Art Life, al punto da considerarla già una nemica.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air, dal 30 agosto al 3 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per la dichiarazione ufficiale di matrimonio che Engin farà a Piril.

L'architetto si lascerà andare ad una proposta a dir poco plateale che non passerà affatto inosservata, dato che verrà portata in scena in occasione della festa di compleanno di Aydan.

Quale sarà a questo punto la reazione della promessa sposa? Piril accetterà la proposta di nozze oppure si prenderà del fatto per riflettere?

In attesa di scoprire quello che succederà, le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air, in onda fino a venerdì 3 agosto 2021, rivelano che Bolca metterà a segno un nuovo "colpo" che manderà su tutte le furie Eda.

Serkan viene beccato in compagnia di Bolca: anticipazioni Love is in the air al 3 settembre

Dopo una giornata di lavoro, la new entry della Art Life si presenterà ad ora di cena a casa di Serkan, con il pretesto di dovergli far vedere dei nuovi documenti lavorativi.

Bolca, quindi, proverà in tutti i modi ad attirare l'attenzione del giovane Bolat, arrivando addirittura a presentarsi a casa sua. Tale scena verrà vista in seduta stante da Eda: quest'ultima, infatti, sopraggiungerà a casa del giovane Bolat e lo troverà in compagnia di Bolca.

E così, la presenza della sostituta di Selin, non farà altro che far accrescere sempre più le tensioni tra i due protagonisti della soap opera Mediaset.