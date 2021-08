La nuova stagione di Uomini e donne 2021/2022 riparte nel "segno della tradizione". Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, che saranno in onda da settembre in poi su Canale 5, rivelano che ci saranno fin dal primo momento un po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno in studio di Gemma Galgani, pronta a mettersi in gioco dopo l'estate da single e le operazioni alle quali ha scelto di sottoporsi per miglorare (ulteriormente) il suo aspetto fisico.

Una scelta che, ancora una volta, ha mandato su tutte le furie la sua nemica Tina, al punto che tra le due c'è stata subito un'accesa lite.

Anticipazioni Uomini e donne di settembre: riparte la 'guerra' tra Tina e Gemma

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prime puntate di Uomini e donne, che saranno in onda da settembre in poi su Canale 5, rivelano che per Gemma Galgani il ritorno non è stato affatto semplice da gestire, dato che la dama ha dovuto fronteggiare subito gli attacchi verbali da parte dell'opinionista Tina Cipollari.

La dama torinese, infatti, come era stato svelato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha scelto di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per migliorare l'aspetto del suo décolleté.

In studio, infatti, Gemma ha confermato ufficialmente di essersi rifatta il seno e al tempo stesso non ha nascosto di essere ricorsa al chirurgo estetico anche per fare delle punture alle labbra.

Gemma ammette di essersi rifatta e Tina esplode

Un doppio intervento per la dama torinese che questa estate non ha "badato a spese" con la speranza che questi miglioramenti estetici, possano servirle a trovare al più presto la sua anima gemella (dopo oltre dieci anni di permanenza nella trasmissione di Canale 5).

La reazione di Tina Cipollari, però, non è stata affatto delle migliori ed in studio è stato subito caos.

Le anticipazioni su Uomini e donne, rivelano che l'opinionista ha perso le staffe e nel corso delle prime registrazioni c'è stato subito un acceso scontro tra le due donne, legato proprio alla scelta di Gemma di rifarsi il décolleté malgrado i suoi 72 anni.

Un tema che, in queste ore, ha infiammato anche i fan social del programma Mediaset: in moltissimi hanno puntato il dito contro Gemma e la sua scelta di ricorrere al chirurgo per l'ennesima volta.

Roberta tra le nuove troniste di Uomini e donne, le anticipazioni

E poi ancora le anticipazioni sulle puntate di settembre di Uomini e donne, rivelano che ci sarà la presentazione dei nuovi quattro tronisti ufficiali di quest'anno.

Tra questi anche la giovane Roberta, originaria di Roma, la quale ha raccontato il difficile periodo legato alla scomparsa del suo papà, quando si chiuse in se stessa e si rifiutava di parlare con tutti.

Col passare del tempo, Roberta ha imparato a metabolizzare quel lutto che l'ha colpita in tenera età e oggi sente di essere pronta a mettersi in gioco anche per cercare l'amore.