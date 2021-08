Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime puntate che verranno trasmesse su Canale 5. Nel dettaglio, i telespettatori vedranno che l'avvocato Javier Velasco dopo essere riuscito a far assolvere Genoveva, ricatterà la domestica Laura ordinandole di uccidere Felipe Alvarez Hermozo. Per quale motivo Velasco vorrà sbarazzarsi del collega? Il motivo è presto detto. Javier infatti, si renderà conto che Genoveva sarà ancora innamorata del marito e in preda alla gelosia cercherà di togliere di mezzo quello che ritiene essere il suo rivale in amore.

Anticipazioni Una vita: Laura e Velasco si conoscevano già da tempo

Le trame di Una vita si faranno sempre più avvincenti, soprattutto dopo che Genoveva riuscirà a farla franca per l'omicidio di Marcia. La donna infatti, grazie a Velasco e alla falsa testimonianza di Laura, verrà assolta da giudice e potrà fare ritorno a testa alta ad Acacias. Felipe invece, sarà distrutto e si recherà sulla tomba di Marcia promettendole che non si arrenderà e che riuscirà a fare giustizia. Anche Mendez continuerà a cercare le prove per incastrare Genoveva e comincerà a sospettare che Laura abbia ritrattato la sua deposizione perché ricattata da Velasco e Genoveva. La domestica non ammetterà la verità e si scoprirà che lei e Javier Velasco si conoscevano da tempo, ancor prima che la ragazza prestasse servizio a casa di Genoveva.

Genoveva ancora innamorata di Felipe, Velasco geloso

Velasco terrà sotto ricatto Laura, la quale obbedirà all'avvocato per timore di non poter far operare la sorella Lorenza. Genoveva nel corso delle prossime settimane si avvicinerà molto a Velasco arrivando anche a baciarlo, ma le sue mosse non saranno dettate da un interesse sentimentale ma faranno parte del suo piano di vendetta contro Felipe e tutti coloro i quali le avranno voltato le spalle.

Salmeron però, non potrà nascondere di essere ancora innamorata del marito, anche perché si rifiuterà di chiedere l'annullamento del matrimonio. Inoltre, venuta a sapere che Felipe intenderà partire alla volta di Cuba per mettersi sulle tracce di Santiago, Genoveva cercherà di impedire la sua partenza, dando spettacolo per le via di Acacias.

Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe

Sarà Velasco, nel corso delle prossime puntate di Una vita, a invitare Genoveva a lasciar perdere Felipe, accusando la donna di averlo usato e di essere ancora innamorata di Alvarez Hermozo. Genoveva negherà, ma i telespettatori saranno ben consci della verità. A questo punto, Velasco si mostrerà sempre più geloso, tanto da arrivare ad ordinare a Laura di uccidere Felipe. La domestica tenterà di ribellarsi da questo nuovo ordine, ma sembrerà che le sue opposizioni non daranno l'effetto sperato. Felipe sarà veramente in pericolo? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv ambientata ad Acacias, ricordando che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.