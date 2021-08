Nuove e avvincenti puntate della soap tv Una vita attendono i telespettatori di Canale 5 nel corso della settimana che va dal 22 al 28 agosto 2021.

Nel dettaglio, le vicende si concentreranno su Genoveva Salmeron la quale, dopo il malore, verrà ricoverata in ospedale dove purtroppo perderà il bambino che portava in grembo. La notizia sconvolgerà a tal punto Genoveva che la donna sembrerà perdere il senno. In seguito mediterà di vendicarsi di Felipe, ritenuto responsabile della disgrazia. Ad Acacias intanto, arriverà la figlia di Marcos, la giovane Anabel, che stringerà subito amicizia con Camino.

Una vita, spoiler 22-28 agosto: Genoveva perde il bambino

In Una vita, stando alle anticipazioni su ciò che andrà in onda sino a sabato 28 agosto, i telespettatori scopriranno come si evolverà il quadro clinico di Genoveva, ricoverata in ospedale a seguito di un malore dopo aver letto la lettera di Santiago. In un primo momento, sembrerà che la gravidanza della donna non sia in pericolo ma, in seguito ad una nuova crisi, Genoveva perderà il bambino. La notizia dell'aborto sconvolgerà Felipe, il quale non saprà come dirlo alla moglie. Quest'ultima faticherà a rendersi conto di quanto avvenuto e sembrerà essere fuori di sé.

Carmen intanto, sarà preoccupata dopo aver saputo che Ramon avrà intenzione di scendere in politica.

Anabel e Camino stringono subito amicizia

Bellita non vorrà lasciare Acacias per seguire José Miguel negli Stati Uniti, ma si rassegnerà alla partenza per non lasciare solo il marito, proprio come fece lui durante la sua carriera. In seguito, la domestica Alodia confesserà a José che Bellita non vorrà andare in America e il padre di Cinta sarà incredulo.

I fan di Una vita faranno anche la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Anabel, la figlia di Marcos Bacigalupe. La ragazza sin da subito conquisterà gli abitanti del quartiere con la sua dolcezza e ben presto la nuova arrivata farà amicizia con Camino.

Genoveva giura vendetta contro Felipe nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, con il prosieguo delle puntate, José Miguel rinuncerà a partire per gli Stati Uniti e alla sua carriera di attore per stare accanto alla sua amata Bellita e lascerà il suo posto al figlio Julio. Genoveva intanto, resasi conto di aver abortito, sembrerà perdere il senno, tanto che chiamerà l'avvocato Velasco e gli chiederà di aiutarla a compiere la sua vendetta. Salmeron infatti, riterrà Felipe responsabile di ciò che le è successo e vorrà rovinare la vita del marito. Genoveva sarà fuori di sé dalla rabbia e se la prenderà anche con le vicine di Acacias, nel momento in cui le faranno visita in ospedale.

Questo e molto altro accadrà negli episodi di Una vita in onda da domenica 22 a sabato 28 agosto su Canale 5, nel consueto orario delle 14.10.