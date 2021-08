Nuove anticipazioni su Una vita, la popolare soap opera in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5.

Le trame delle puntate provenienti dalla Spagna raccontano che Laura Alonso tradirà la fiducia di Felipe. Ebbene sì, la domestica testimonierà il falso davanti al giudice, permettendo a Genoveva Salmeron di essere scagionata.

Una vita: inizia il processo contro Genoveva

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda a breve in Italia, annunciano che inizierà il processo contro Genoveva.

Tutto si svilupperà quando Cesareo informerà Mendez e Felipe di aver visto una donna simile alla dark lady nel giorno in cui Marcia moriva sulle panchine dei Giardini del Principe.

Velasco, a questo punto, approfitterà di questa versione per mettere in difficoltà il vigilante durante le fasi del processo.

In pratica farà voltare Cesareo di spalle per qualche minuto. Poco dopo lo inviterà a riconoscere Genoveva tra tre donne vestite di nero presenti in aula. Purtroppo il vigilante indicherà la persona sbagliata, tanto che la sua testimonianza verrà completamente screditata.

Laura ritratta la sua testimonianza davanti al giudice

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Laura si recherà da Felipe il giorno della sua testimonianza al processo. Qui l'avvocato le chiederà se può fidarsi di lei visto che è a conoscenza della sua amicizia passata con Velasco. Ovviamente Alonso acconsentirà, tanto da assicurare a Felipe che racconterà tutta la verità al giudice, ovvero che Genoveva è entrata in possesso del coltello dopo uno scontro con Santiago Becerra.

Invece arriverà il colpo di scena: Laura ritratterà la sua testimonianza per entrare in possesso dei soldi pattuiti con Javier e Genoveva, che le consentiranno di far operare la sua sorella Lorenza, gravemente malata. Inoltre la domestica preciserà di aver visto un ragazzo, a lei sconosciuto, mentre dava a Salmeron una piuma di metallo per scrivere e non certamente un'arma.

Salmeron viene scagionata

Grazie alla falsa testimonianza, Genoveva Salmeron verrà scagionata dall'accusa di aver posto fine all'esistenza di Marcia. Inoltre Laura continuerà a mentire e racconterà alla corte che Felipe ha abusato di lei nei giorni precedenti.

Per questo motivo la figura di Alvarez Hermoso verrà seriamente compromessa, tanto che la stampa lo definirà un marito traditore, capace anche di violentare le sue domestiche.

Un'accusa che farà perdere il lume della ragione all'avvocato, che arriverà ad aggredire Laura e ad accusarla di essere una bugiarda.

