Tra le dame più amate di Uomini e donne vi è sicuramente la dama Ida Platano che, nel corso dell'ultima stagione del programma di Canale 5, è tornata e ha provato a rimettersi in gioco dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Nonostante una serie di frequentazioni, Ida non è riuscita a trovare il vero amore. In queste ore, però, sul suo profilo Instagram, la dama del trono over ha scelto di fare chiarezza rispondendo alle domande di chi le chiedeva con insistenza se avesse trovato un uomo in grado di farla stare bene.

La verità di Ida Platano sul nuovo presunto fidanzato

Nel dettaglio, Ida Platano, dopo essere uscita da single dallo studio di Uomini e donne, si è ritrovata a rispondere alle domande dei fan curiosi di scoprire se in questo periodo di tempo, qualcuno fosse stato in grado di conquistarla e di rapire il suo cuore.

Immediata la reazione di Ida che, di fronte alle richieste, ha scelto di rompere il silenzio e ha fatto chiarezza, togliendo ogni dubbio sul suo conto.

"Non ho mai detto di voler stare da sola", ha affermato per prima cosa la dama del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, aggiungendo poi che in questo momento è single e quindi non c'è nessun uomo nuovo al suo fianco.

'Tutti meritano l'amore', ammette la dama di Uomini e donne over

"Magari tra qualche giorno, tra qualche mese conosco l'uomo della mia vita", ha proseguito ancora Ida confermando così di essere ancora alla ricerca di una persona che possa farla star bene.

Insomma nonostante le delusioni sentimentali, comprese le batoste vissute proprio nello studio di Uomini e donne, Ida Platano non ha smesso di credere nell'amore e spera ancora di potersi innamorare al più presto.

"Tutti meritano l'amore", ha chiosato Ida nel suo sfogo social. Tuttavia, anche se Ida Platano è ancora alla ricerca del suo grande amore, per il momento non ha parlato di un possibile ritorno in studio a Uomini e donne.

L'atteso ritorno di Uomini e donne 2021/2022 su Canale 5

Le registrazioni della trasmissione dei sentimenti ideati e condotti da Maria De Filippi, cominceranno a fine agosto e dato che Ida al momento è ancora single, non si esclude che possa tornare nel parterre delle dame.

Di sicuro ci sarà la dama torinese Gemma Galgani, che ha trascorso l'estate da sola e non ha ancora trovato il suo "principe azzurro".

Ecco allora che Gemma si rimetterà in gioco nella popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove ormai partecipa da oltre un decennio, con la speranza che questa edizione possa essere quella giusta, affinché trovi un vero amore da poter vivere fuori dagli studi televisivi della trasmissione Mediaset.