Grandi novità nella programmazione di Canale 5 della prossima stagione autunnale 2021. Le anticipazioni sui palinsesti in vigore da settembre rivelano che ci saranno delle modifiche che riguarderanno in primis la domenica pomeriggio della rete ammiraglia.

Dopo anni di dominio televisivo, Barbara D'Urso lascerà la trasmissione pomeridiana per concentrarsi soltanto sull'impegno con Pomeriggio 5. Al suo posto debutterà un volto nuovo che entrerà a far parte della scuderia Mediaset: la cantante Anna Tatangelo.

Le anticipazioni sulla nuova domenica Mediaset per l'autunno 2021

Le anticipazioni sul cambio di programmazione della domenica Mediaset per la stagione autunnale 2021 prevedono che non ci sarà più spazio per Domenica Live. Il talk show condotto da Barbara d'Urso è stato cancellato dai palinsesti per lasciare spazio a nuove produzioni di intrattenimento.

In un primo momento si era vociferato di un eventuale nuovo programma condotto dall'inedita coppia composta da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, ma così non sarà.

Alla fine, infatti, Mediaset ha scelto di puntare sul revival della trasmissione Scene da un matrimonio, che negli anni '80-'90 venne portata al successo da Davide Mengacci.

Fuori Barbara d'Urso, arriva Anna Tatangelo in daytime

Dal prossimo settembre, la trasmissione verrà riproposta con la conduzione di Anna Tatangelo che occuperà così la prima parte del pomeriggio domenicale, subentrando a Barbara d'Urso.

Una nuova sfida per la cantante di Sora, attualmente al centro del gossip per la sua storia d'amore con il rapper Livio Cori, conosciuto dopo la fine della sua lunga relazione col cantautore Gigi D'Alessio che l'ha resa mamma per la prima volta.

Un debutto per Anna Tatangelo che in passato ha avuto modo di cimentarsi con la televisione, partecipando come giurata a X Factor ma anche come co-conduttrice de I Migliori Anni al fianco di Carlo Conti su Rai 1.

Come se la caverà in questa nuova avventura domenicale? Riuscirà a conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5?

Dopo Anna Tatangelo, arriva Silvia Toffanin

In attesa di scoprire il verdetto dell'auditel su Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, le anticipazioni sulla nuova programmazione Mediaset evidenziano anche il debutto di Silvia Toffanin sempre nella domenica pomeriggio autunnale.

Da settembre, infatti, subito dopo Tatangelo, la linea passerà a Verissimo, che quest'anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale sia al sabato che di domenica pomeriggio.

Sarà Silvia Toffanin, quindi, a ricoprire la seconda parte del daytime domenicale di Mediaset col suo longevo talk.