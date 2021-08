Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta gli amori, le passioni e i tradimenti di un gruppo di persone residenti in un lussuoso albergo della Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 8 al 14 agosto 2021, tutti i giorni su Rete 4 dalle 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Werner d'investire sul nuovo hotel di Erik, sui primi momenti d'amore che vivranno Maja e Florian, sulla ritrovata memoria di Andrè e sulle minacce che Ariane farà indirettamente a Florian.

Werner si decide ad ipotecare le proprie quote

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Werner sarà molto titubante sull'accettare o meno di ipotecare tutte le sue quote del Furstenhof per investire nella costruzione di un hotel wellness. Dopo aver visto con quanto entusiasmo Robert e Cornelia hanno accolto l'idea del nuovo progetto, l'albergatore si convincerà ad effettuare l'ipoteca per la gioia di Erik ed Ariane, ideatori della truffa. Maja e Florian si incontreranno casualmente all'albero magico, dove finiranno per dichiararsi i loro sentimenti. Felici all'idea di essere diventati finalmente una coppia, i due giovani decideranno di trascorrere più tempo possibile insieme. La felicità della coppia sarà completa quando ritornerà anche il coniglietto Napoleone.

Più tardi, Maja e Florian lavoreranno insieme ad un progetto di rimboschimento della foresta che, alla fine, si rivelerà molto più costoso di quanto loro avessero previsto.

Andrè farà credere a Werner che Leentje abbia bisogno di denaro perché il suo ristorante è andato a fuoco e deve ristrutturarlo. L'albergatore farà di tutto per aiutare il fratello, ma le mosse dello chef non passeranno inosservate agli occhi di Rosalie.

In poco tempo, infatti, quest'ultima scoprirà l'inganno di Andrè e gli chiederà di confessare tutta la verità a Werner. Lo chef si rifiuterà di farlo per poi recuperare in maniera del tutto inaspettata la sua memoria. A quel punto, Andrè cambierà idea e deciderà di rivelare le sue bugie al fratello nella speranza di poter rimanere al Furstenhof.

Lucy è felice per i suoi genitori

Lucy non riuscirà ad impedire al padre di recarsi ad un appuntamento con la misteriosa donna che gli ha scritto una lettera molto commovente, senza sapere che quest'ultima è sua madre. In quell'occasione, i genitori della ragazza ritorneranno insieme, facendola così felice da spingerla ad accettare di partire con Joell per gli Stati Uniti. All'ultimo minuto, però, il giovane riceverà delle brutte notizie che potrebbero far cambiare definitivamente i progetti della coppia.

Robert e i Sonnbichler tenteranno in tutti i modi di convincere Vanessa ad operarsi al ginocchio che cambierà idea soltanto quando il Saalfeld le offrirà l'assistenza di un famoso chirurgo. Dopo aver saputo che l'hotel wellness verrà costruito vicino alla fonte miracolosa, Florian chiederà ad Erik di abbandonare il progetto.

A quel punto, Ariane intimerà al suo amante di far cambiare idea al fratello se non vuole che gli succeda qualcosa di male. Amelie si renderà conto di aver vinto al lotto ma avrà problemi a ritrovare la ricevuta per ritirare il premio.