Grande attesa per la prima puntata di Amici 2021/2022, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da domenica 19 settembre in daytime. In queste ore si sta svolgendo la registrazione del primo appuntamento, durante il quale sarà presentata la nuova classe di allievi che si metteranno in gioco per affrontare un nuovo anno scolastico, puntando alla conquista del titolo di vincitore. I primi retroscena sulla puntata d'esordio rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di alcuni allievi della passata edizione, tra cui Giulia Stabile.

Il ritorno di Amici 2021/2022: anticipazioni prima puntata

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla registrazione della prima puntata di Amici 2021/2022 arrivano dall'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha svelato che in studio sono tornati diversi protagonisti dell'ultima stagione di grande successo del talent show Mediaset.

In particolar modo, è tornata in trasmissione la ballerina vincitrice Giulia Stabile che, quest'anno, farà parte del nuovo cast dei ballerini professionisti del programma e sarà anche una sorta di coach per i nuovi concorrenti che si appresteranno a vivere questa esperienza.

E poi ancora tra gli ex concorrenti che sono ritornati in studio per questa prima puntata della ventunesima edizione, spicca anche il nome di Aka7even che questa estate ha spopolato e scalato le classifiche di vendita con le sue hit.

Ecco chi c'era e chi no alla prima registrazione di Amici 21

Presente in studio anche il giovane ballerino Alessandro e il cantante Deddy, che da poco ha rilasciato il suo nuovo singolo, che si sta rivelando già un buon successo musicale.

Tuttavia, sempre secondo quanto riportato da Amedeo Venza sui social, non tutti i protagonisti della passata edizione sono ritornati nello studio della prima puntata di Amici 21.

Sangiovanni, ad esempio, il cantante rivelazione dello scorso anno, non ha preso parte a questa puntata d'esordio. Tra i grandi assenti di questo debutto spiccano anche i nomi delle ballerine Rosa e Martina, entrambe molto amate dal pubblico.

Tra gli assenti anche Serena e Tancredi.

L'omaggio a Michele Merlo nella prima puntata di Amici 2021/2022

Non va escluso, però, che gli ex allievi assenti in questa registrazione possano prendere parte alla prossima puntata del talent show, in programma sempre di domenica su Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni sulla prima puntata di Amici 2021/2022, rivelano che c'è stato anche un omaggio al giovane Michele Merlo, l'ex allievo della scuola, scomparso prematuramente questa estate a soli 25 anni.

I ballerini professionisti hanno ballato una coreografia sulle note del brano Aquiloni, uno dei successi di Michele Merlo.