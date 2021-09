Importanti rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni spagnole svelano che Genoveva Salmeron capirà le reali intenzioni di Javier Velasco. In pratica, la donna scoprirà che il losco legale ha dato a Laura Alonso l'ordine di uccidere Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita spoiler: Felipe finisce in coma

Le trame di Una vita sulle nuove puntate in onda in prima visione tv in Italia annunciano che Genoveva scoprirà la vera natura di Velasco.

Tutto inizierà con precisione quando Felipe e la darklady inizieranno una guerra che diventerà sempre più dura quando quest'ultima verrà dichiarata innocente per l'omicidio di Marcia.

L'Alvarez Hermoso inorridito si recherà sulla tomba della brasiliana, dove prometterà di renderle giustizia. Per questo motivo, l'uomo deciderà di raggiungere Cuba per avere un confronto con Santiago, se non gli venisse impedito da Laura.

Alonso, infatti, avvelenerà Felipe con un bicchiere d'acqua adulterato su ordine di Velasco. Fortunatamente la domestica sarà preda di sensi di colpa, tanto da allertare subito i soccorsi. Alla fine, l'Alvarez Hermoso cadrà in un profondo coma dopo essere stato portato in ospedale.

Velasco geloso di Genoveva chiede a Laura di uccidere l'Alvarez Hermoso

Nelle prossime puntate di Una vita Genoveva scoprirà che Felipe è in coma in una clinica, tanto da precipitarsi al suo capezzale.

Qui, la donna capirà di non aver mai smesso di amarlo, mentre Velasco inizierà a provare gelosia nei confronti di Genoveva per le attenzioni che riserva all'Alvarez Hermoso.

Intanto, il padre di Tano riaprirà gli occhi, dimostrando di aver perso dieci anni di memoria. L'avvocato, infatti, tornerà a provare una cocente rabbia nei confronti di Ramon Palacios e dimostrerà di non riconoscere Genoveva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante questo, la darklady continuerà a prendersi cura di Felipe infastidendo così ancor di più Velasco, intenzionato a eliminarlo per sempre. Javier, infatti, pretenderà che Laura rispetti l'ordine di ucciderlo, se la continua presenza della Salmeron non le impedisse di portare a termine il piano.

La Salmeron apprende che Javier voleva renderla vedova

Ma ecco che un malintenzionato si introdurrà in casa di Genoveva dove simulerà una rapina. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che dietro tutto questo si nasconde la mano di Velasco, intenzionato ad allontanare la Salmeron dal capezzale del marito.

Anche questa volta il piano non andrà in porto: Laura confesserà alla padrona di non essere riuscita a portare a termine l'ordine di Javier. In questo modo, Genoveva scoprirà che Velasco aveva intenzione di renderla vedova, tanto da organizzare una vendetta nei suoi confronti.